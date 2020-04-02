Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 02.04.2020 17:17
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.04.2020 17:51
    ABONE OL

    Son dakika: Ticaret Bakanlığı fahiş fiyat uygulayan firmaları ifşa etti! İşte koronavirüs fırsatçısı 198 firma

    Son dakika haberine göre Ticaret Bakanlığı, Reklam Kurulunca ceza kesilen, Kovid-19 salgını nedeniyle talebi artan ürünlerde fahiş fiyat uygulayan firma isimlerini açıkladı. Listede birçok online alışveriş sitesinde ürün satan firma da bulunuyor. İşte Bakanlık tarafından ifşa edilen 198 firma...

    Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakanlık bünyesinde yer alan Reklam Kurulu'nun mart ayı içerisinde gerçekleştirilen 294 ve 295 sayılı toplantılarında, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuata aykırı uygulamaları tespit edilen 198 firma hakkında 10 milyon 90 bin 60 lira idari para cezası uygulanması kararı alındığı belirtildi.

    1 Nisan tarihi itibarıyla gerek 81 ildeki Ticaret İl Müdürlükleri gerekse Bakanlık Reklam Kurulu tarafından denetim altına alınan 7 bin 386 firma ile ilgili yasal sürecin devam ettiği kaydedildi.

    Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
    "6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna göre aykırı bulunan uygulamaların internet üzerinden gerçekleştirilmesi halinde aykırılığı gerçekleştiren firma hakkında 104.781 TL, diğer satış yerlerinde gerçekleştirilmesi halinde ise 10.475 TL idari para cezası uygulanmaktadır."

    İŞTE O FİRMALAR

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Ekonomi Son dakika: Ticaret Bakanlığı fahiş fiyat uygulayan firmaları ifşa etti! İşte koronavirüs fırsatçısı 198 firma
    Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri