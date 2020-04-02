Son dakika haberleri... Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "(Turizm sezonu) Bizim öngörümüz mayıs sonuna ertelenecek, şu anki gidişat onu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Ersoy, "İnşallah Ramazan Bayramında tekrar turizm hareketlerinin başlayacağını görürüz. Tabii ilk hareketler iç turizmde başlayacak" dedi.

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