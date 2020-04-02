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    • 02.04.2020 11:26
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    Son dakika: Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan hakkında flaş açıklama!

    Son dakika haberleri... Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "() Bizim öngörümüz mayıs sonuna ertelenecek, şu anki gidişat onu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

    Bakan'dan turizm sezonu hakkında flaş açıklama!

    Son dakika haberleri... Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "() Bizim öngörümüz mayıs sonuna ertelenecek, şu anki gidişat onu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

    Ersoy, "İnşallah Ramazan Bayramında tekrar turizm hareketlerinin başlayacağını görürüz. Tabii ilk hareketler iç turizmde başlayacak" dedi.

    Ayrıntılar geliyor...

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