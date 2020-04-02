BİM 3 Nisan aktüel kataloğunda yeni ürünler! Cuma günü BİM'de hangi ürünler indirimli satılacak?

BİM 3 Nisan aktüel kataloğu günün en çok araştırılanları arasında yerini aldı. Aktüel kataloğda yer alan ürünleri incelemek isteyenler özellikle bugün arama motorlarında araştırmalarını sürdürüyor. BİM'de bu hafta televizyon, nostaljik radyo ve ev ürünleri ön plana çıkıyor. Pek çok üründe indirimin yer aldığı kataloğ şu sıralar yüz binlerce kişi tarafından araştırılıyor. İşte cuma günü BİM'de indirimli satılacak ürünler kataloğu...

3 NİSAN BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

32''HD Uydu Alıcılı Televizyon

• HD çözünürlük (1366x768)

• USB - Video

• Class A enerji tüketimi