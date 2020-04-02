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    • 02.04.2020 20:40
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    BİM 3 Nisan aktüel kataloğunda yeni ürünler! Cuma günü BİM'de hangi ürünler indirimli satılacak?

    Gündelik alışverişlerini yapacak olanlar ve marketlere hangi fırsatlı ürünlerin geldiğini merakla edenler marketlerin aktüel kataloğlarını incelemek istiyor. Türkiye'nin 81 ilinde şubeleri olan BİM cuma günü yine onlarca ürünü indirimli olarak satışa sunacak. Firmanın internet sitesinde BİM 3 Nisan aktüel kataloğu yayınlandı. Kataloğu incelemek isteyenler arama motorlarında BİM 3 Nisan aktüel kataloğu hakkında araştırma yapıyor. Peki, Cuma günü BİM'de hangi ürünler indirimli satılacak? İşte o ürünler...

    BİM 3 Nisan aktüel kataloğunda yeni ürünler!

    BİM 3 Nisan aktüel kataloğu günün en çok araştırılanları arasında yerini aldı. Aktüel kataloğda yer alan ürünleri incelemek isteyenler özellikle bugün arama motorlarında araştırmalarını sürdürüyor. BİM'de bu hafta televizyon, nostaljik radyo ve ev ürünleri ön plana çıkıyor. Pek çok üründe indirimin yer aldığı kataloğ şu sıralar yüz binlerce kişi tarafından araştırılıyor. İşte cuma günü BİM'de indirimli satılacak ürünler kataloğu...

    3 NİSAN BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

    32''HD Uydu Alıcılı Televizyon

    • HD çözünürlük (1366x768)

    • USB - Video

    • Class A enerji tüketimi

    3'lü Dekoratif Raf Seti

    • 3 farklı kullanım şekli

    • Orta boy: 30x30x82 cm

    Nostaljik Radyo Büyük Boy

    • AUX, USB bağlantıları

    • 1300 mAh şarj edilebilir dahili batarya

    • Pil ile çalışabilme

    Kulaküstü Kablosuz Kulaklık

    • Hybrid tes teknolojisi

    • Stereo ses kalitesi

    • Katlanabilir tasarım

    • Ses önleyici yastıklı kulaklıklar

    • Ayarlanabilir kafa bandı

    Katlanır Yatak

    • Katlanabilir pratik yaylı yatak

    • Hem puf, hem koltuk, hem de tek kişilik yatak olabilme özelliği

    Şişme Yatak

    • "Fiber-Tech" teknolojisi ile üretilmiştir

    • Yumuşak kadifemsi üst yüzey

    2 Usb'li Duvar Şarjlı& 3'lü Kablo

    • Yüksek akım koruması

    • Tüm Micro USB, Lightning ve Type-C girişli cihazlarla uyumlu

    Cook N Clean Wok Tava ~28 cm

    • Süper glide iç ve dış kaplama,

    • Termo spot

    • Gaz elektrik ve seramik ocaklara uygun

    Su Arıtma Sistemi

    • 7/24 sağlıklı ve taze su

    • Çeşmeden su içme kolaylığı

    • Damacana masrafından kurtulma avantajı

    • Kolay kurulum imkanı

    • Servis gerektirmeyen filtre değişim avantajı

    • Alüminyum ana gövde

    • LG Membran

    • Lüks Musluk

    • 5'li Filtre Sistemi

    • Garantiyi Uzatabilme İmkanı

    Tornavida Seti 7'li

    • Mat krom kaplama

    • Mıknatıslı uç

    Dijital Halı 120x180 cm

    • Kaydırmaz taban

    • Makinede yıkanabilme özelliği ve itici kumaş

    7 Parça Seramik Çerezlik Seti

    • 1 adet büyük çerezlik

    • 6 adet küçük çerezlik

    • Seramikten üretilmiştir

    Akülü Vidalama Seti 10 Parça

    • 3.6V Li-Ion Şarjlı Vidalama

    • 200 dev/dak

    • Sıkma Gücü 3Nm

    • Fener özelliği

    • Düz olabilme

    • Uç tutucu özelliği

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