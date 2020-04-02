BİM 3 Nisan aktüel kataloğunda yeni ürünler! Cuma günü BİM'de hangi ürünler indirimli satılacak?

BİM 3 Nisan aktüel kataloğu günün en çok araştırılanları arasında yerini aldı. Aktüel kataloğda yer alan ürünleri incelemek isteyenler özellikle bugün arama motorlarında araştırmalarını sürdürüyor. BİM'de bu hafta televizyon, nostaljik radyo ve ev ürünleri ön plana çıkıyor. Pek çok üründe indirimin yer aldığı kataloğ şu sıralar yüz binlerce kişi tarafından araştırılıyor. İşte cuma günü BİM'de indirimli satılacak ürünler kataloğu...
3 NİSAN BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
32''HD Uydu Alıcılı Televizyon
• HD çözünürlük (1366x768)
• USB - Video
• Class A enerji tüketimi
3'lü Dekoratif Raf Seti
• 3 farklı kullanım şekli
• Orta boy: 30x30x82 cm
Nostaljik Radyo Büyük Boy
• AUX, USB bağlantıları
• 1300 mAh şarj edilebilir dahili batarya
• Pil ile çalışabilme
Kulaküstü Kablosuz Kulaklık
• Hybrid tes teknolojisi
• Stereo ses kalitesi
• Katlanabilir tasarım
• Ses önleyici yastıklı kulaklıklar
• Ayarlanabilir kafa bandı
Katlanır Yatak
• Katlanabilir pratik yaylı yatak
• Hem puf, hem koltuk, hem de tek kişilik yatak olabilme özelliği
Şişme Yatak
• "Fiber-Tech" teknolojisi ile üretilmiştir
• Yumuşak kadifemsi üst yüzey
2 Usb'li Duvar Şarjlı& 3'lü Kablo
• Yüksek akım koruması
• Tüm Micro USB, Lightning ve Type-C girişli cihazlarla uyumlu
Cook N Clean Wok Tava ~28 cm
• Süper glide iç ve dış kaplama,
• Termo spot
• Gaz elektrik ve seramik ocaklara uygun
Su Arıtma Sistemi
• 7/24 sağlıklı ve taze su
• Çeşmeden su içme kolaylığı
• Damacana masrafından kurtulma avantajı
• Kolay kurulum imkanı
• Servis gerektirmeyen filtre değişim avantajı
• Alüminyum ana gövde
• LG Membran
• Lüks Musluk
• 5'li Filtre Sistemi
• Garantiyi Uzatabilme İmkanı
Tornavida Seti 7'li
• Mat krom kaplama
• Mıknatıslı uç
Dijital Halı 120x180 cm
• Kaydırmaz taban
• Makinede yıkanabilme özelliği ve itici kumaş
7 Parça Seramik Çerezlik Seti
• 1 adet büyük çerezlik
• 6 adet küçük çerezlik
• Seramikten üretilmiştir
Akülü Vidalama Seti 10 Parça
• 3.6V Li-Ion Şarjlı Vidalama
• 200 dev/dak
• Sıkma Gücü 3Nm
• Fener özelliği
• Düz olabilme
• Uç tutucu özelliği
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