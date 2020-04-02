Milyonlarca kişi merak ediyor! Yüz binlerce ev sahibi ve kiracıyı ilgilendiriyor! Yüzde 15 indirim...

Corona virüs salgını sonrası evlerine kapanan vatandaşlardan sitelerde oturanlar aidat ödeyip ödemeyeceklerini merak ediyor. Bazı sitelerden yüzde 15'e kadar indirim yapılırken sitelerin sosyal alanlarından yararlanmadıkları için aidat ödemek istemeyenler ne yapmaları gerektiğini araştırıyor. Bu tip ortak alanların kapatılmasıyla giderler de düşünce birçok sitede aidatlar yüzde 10-15 düştü. Sitelerdeki ticari alanların ve sosyal tesislerin kapatılmasıyla birlikte kullanılan elektrik, doğalgaz ve su da azaldı. Site yönetimleri de bu düşüşü site sakinlerine yansıtıyor. Çoğunlukta Teknik Yapı projeleri olmak üzere 21 markalı projede tesis yönetim hizmeti veren Aktif Yaşam'ın verilerine göre, ortak alan, su ve doğalgaz tutarlarında son 15 günde yaklaşık yüzde 20, elektrik harcamasında ise yüzde 5 düşüş görüldü.
Zam yapmadılar
Site aidatlarını oluşturan personel giderleri, sigorta gibi giderler sabit kalsa da ortak alan harcamaları azalınca ev sahiplerine yüzde 10-15 indirim yansıdı. Bazı site yönetim şirketleri ise zam yapmama yolunu seçti. Hizmet verilen sitelerde yıl genelinde enflasyon oranında (yüzde 12.37) zam yapmayı planlayan firmalar, koronavirüs salgını sonrasında zamlarını yüzde 5 seviyesine çekti. Örneğin geçen yıl 100 lira aidat veren bir daire sakini, bu yıl 112.3 lira yerine 105 lira ödeyecek.
İndirim alamayan site sakini ne yapacak?
Birçok site yönetimi kendisi karar alarak aidatlarda indirime gidiyor. Ancak indirim yapmayan siteler de var. Uzmanlara göre, bu sosyal alanları kullanamayan malikler, site yönetiminden olağanüstü genel kurul talep edip aidatlarda indirim ya da erteleme talep edebilir.
Ödenmezse ne olur?
Apartman aidatının zamanında ödenmesi Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre yasal bir yükümlülük. Aidatı ödemekten kaçınan her kat malikine karşı diğer kat maliklerinden her biri ya da yönetici, dava açma hakkına sahip. Site sakinlerinin aidatını düzenli ödememesi halinde icra takibi başlayabilir. Apartman aidat borcunun icra yoluyla tahsil edilmesinde birikmiş borcun ayda yüzde 5 gecikme faizi ile ödenmesi gerekir.
Site Aidatları Neye Göre Belirlenir?
Kanun düzenlemesine göre birtakım giderlerden herkes eşit oranda sorumlu iken bazı giderlerden ise daire, ofis, dükkân gibi bağımsız bölüm sahipleri (tapu senedinde gösterilen) arsa payları oranında sorumludur. Bu kapsamda
Kapıcı / temizlik,
Kaloriferci,
Bahçıvan
Bekçi / güvenlik
giderlerinden herkes eşit oranda sorumludur. Dolayısıyla bir kişi kendi evinin daha küçük olduğunu ileri sürerek bu giderlere daha az katılması gerektiğini ileri süremeyecektir.
Kat malikleri;
Ortak yerlerin bakımı, korunması, güçlendirilmesi, onarılması için yapılan giderlerle
Ana gayrimenkulün sigorta giderleri ve
Yönetici aylığına ilişkin giderlere
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