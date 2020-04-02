Aylık en yüksek azalış yüzde 8,96 ile kok ve rafine petrol ürünlerinde gerçekleşti. Bunu, yüzde 7,62 ile tütün ürünleri, yüzde 2,38 ile elektrik, gaz üretim ve dağıtımı takip etti. Buna karşılık metal cevherleri yüzde 3,36, temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları yüzde 3,16, ana metaller yüzde 2,3 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

MART AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ TAHMİNİ

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Mart ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 19.2 olasılıkla yüzde 8.00 - 8.99 aralığında, yüzde 34.4 olasılıkla yüzde 9.00 - 9.99 aralığında, yüzde 24.2 olasılıkla ise yüzde 10.00 - 10.99 aralığında artış göstereceği öngörüldü" denildi.

Katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 14.1 olasılıkla yüzde 7.00 - 7.99 aralığında, yüzde 40.2 olasılıkla yüzde 8.00 - 8.99 aralığında, yüzde 22.4 olasılıkla yüzde 9.00 - 9.99 aralığında, yüzde 9.4 olasılıkla ise yüzde 10.00 - 10.99 aralığında artış göstereceği öngörülüyor.