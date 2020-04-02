Devletten çalışmayana 1962 lira verilecek! İşte başvuru şartları ve sorgulama

Sigortalı olarak çalışanların Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ya bildirilmesinin ardından sağlık sorunu yaşaması durumunda devlet güvencesine alınır. Rapor parası olarak isimlendirilen uygulama sigortalı olarak çalışanların kaza geçirmesi ya da sağlık sorunu ile karşılaşması durumunda iş hayatından uzak kaldıkları döneme maaşlarından kesilir. Bu durumun çalışanlara mağduriyet yaşatmaması adına hastalık ya da kaza durumlarını raporlandırmaları halinde rapor parası olarak bilinen iş göremezlik ödeneği alabilirler. Peki, rapor parası nedir? Kimler rapor parası hakkından yararlanabilir? İş göremezlik ödeneği ne kadardır? Gerekli olan şartlar nelerdir? İşte, rapor parasına dair merak edilen tüm ayrıntılar…
Rapor Parası Ne Zaman Alınır?
Rapor parası işvereninin raporu SGK'ya iletmesinin ardından en geç 15 gün içinden PTT üzerinden çalışanların hesabına yatırılıyor. Ücret hesaba yatırıldıktan en geç ay içinde alınması şartı konuluyor. Alınmayan ödenekler SGK tarafından geri alınıyor.
Rapor Parası Nasıl Alınır?
Rapor parası almak isteyen vatandaşların ilk adımda başvuru yapması gerekir. Çalışanın raporunu işverene iletmesinin ardından, 5 iş günü içerisinde rapor e-rapor sistemine girilir. SGK yetkileri tarafından sisteme yönlendirilen belgeler incelenir. Raporun belirlenen şartlara uygun olması halinde başvurunun cevabı çalışana kısa mesaj (SMS) yoluyla bildirilir. PTT'ye verilen ödeme talimatının ardından işçi dilediği PTT şubesinden üzerinde T.C. kimlik numarasının yazılı olduğu nüfus suretiyle giderek rapor parasını alabilir. Ödeme tarihinden 2 ay geçmesine rağmen PTT'den çekilmeyen ödemeler SGK'ya iade edilir ve emanet hesaplara yönlendirilir.
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Rapor Parası Almak İçin Gerekli Olan Şartlar Nelerdir?
İş göremez ödeneğinden yararlanmak için çalışanların SGK tarafından belirlenen şartlara uygun olması gerekir. Aksi takdirce çalışanların raporu olsa dahi ödenekten yararlanması söz konusu olmaz.
• Çalışma hayatı sırasında geçirilen hastalık veya kaza bir sağlık kurulu aracılığıyla verilen rapor ile tescillenmelidir.
• Rapor alınan tarihten önceki 1 yıl içerisinde çalışanların en az 90 prim günü ödemesinin olması şarttır.
• Rapor parası talebi olan vatandaşın SGK'ya herhangi bir prim borcu bulunmaması gerekir.
• Sağlık raporunun süresinin en az 3 gün olması gerekir.
• Çalışanın hastalık, hamilelik, iş kazası ya da meslek hastalığı durumlarında rapor parası almasına imkan tanınır.
Rapor Parası Ne Kadardır? Rapor Parası Nasıl Hesaplanır?
Rapor parasına dair ödemelerde kişiye uygulanan tedavi büyük rol oynar. 2020 yılı için rapor parası miktarı günlük en az 65.40 TL olarak belirlenmiştir. Rapor parasındaki artış talebi ileten çalışanın aldığı brüt maaşa göre değişiklik gösterir.
• Hastalık nedeniyle hastanede kalma durumunda aylık rapor parası 1.373 TL; ayakta yapılan tedavilerde aylık rapor parası 1.831 TL ödeme yapılır.
• İş kazası nedeniyle hastanede kalma durumunda aylık rapor parası 1.451 TL; ayakta tedavilerde ise aylık rapor parası 1.962 TL olarak belirlenmiştir.
Rapor Parası Ne Zaman Alınır? Rapor Parası Sorgulaması Nasıl Yapılır?
Rapor parası, başvuru onaylandıktan sonra en fazla 15 gün içerisinde yatırılır. Kişiye başvurunun onaylandığına dair SMS ile bilgilendirme yapılırken; çalışanın süreci takip etmesi için sorgulama yapma imkanı da verilmiştir. Rapor parası sorgulama işlemini yapmak için alternatif yöntemler belirlenmiştir:
• e-Devlet kapısı
• Sosyal Güvenlik Kurumu İl/İlçe Müdürlükleri
• ALO 170 Destek Hattı
Vatandaşların e-Devlet sisteminden sorgulama yapması için Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı "4A/4B İşgöremezlik Ödemesi Görme" sayfasına ulaşması gerekir. İlgili sayfaya girdikten sonra giriş yapabilmek için kimlik doğrulama adımlarının geçilmesi beklenir. Bilgilerin eksiksiz ve tam olarak eklenmesi ile birlikte sonuç sayfasına erişim sağlanabilir.
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