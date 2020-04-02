Ticaret Bakanlığı koronavirüs salgınını fırsat bilerek fahiş fiyat artışı yapan 198 firmaya 10 milyon Türk Lirası ceza kesti.

BAKAN RUHSAR PEKCAN AÇIKLAMIŞTI

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, koronavirüs önlemlerine ilişkin katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamada "Türkiye gerçekten maske üreticisi bir ülke. İlave gümrük vergimiz vardı onu da kaldırdık. 13 firmadan 9'una fahiş fiyat cezası kesildi. 281 firmanın 191'ine fahiş fiyat cezası kesildi. Firmaları afişe etmedik, 2 Nisan'da yayınlanacak." demişti.