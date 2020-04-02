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    • 02.04.2020 16:20
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    Son dakika: fırsatçılarına geçit yok! 198 firmaya rekor ceza

    Son dakika haberine göre salgınını fırsat bilerek fahiş fiyat artışı yapan 198 firmaya 10 milyon Türk Lirası ceza kesti.

    Korona fırsatçısı 198 firmaya rekor ceza

    salgınını fırsat bilerek fahiş fiyat artışı yapan 198 firmaya 10 milyon Türk Lirası ceza kesti.

    BAKAN RUHSAR PEKCAN AÇIKLAMIŞTI
    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, koronavirüs önlemlerine ilişkin katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamada "Türkiye gerçekten maske üreticisi bir ülke. İlave gümrük vergimiz vardı onu da kaldırdık. 13 firmadan 9'una fahiş fiyat cezası kesildi. 281 firmanın 191'ine fahiş fiyat cezası kesildi. Firmaları afişe etmedik, 2 Nisan'da yayınlanacak." demişti.

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