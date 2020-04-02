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    • 02.04.2020 10:31
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    Son dakika: güne yükselişle başladı | 2 Nisan 2020 endeksi son durum

    Son dakika haberleri... 'da BIST 100 endeksi, açılışta BIST 100 endeksi, 1.030,91 puan ve yüzde 1,16 değer kazanarak 90.116,05 puana çıktı. Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişelerin devam ettiğini belirterek, salgının ekonomi üzerindeki etkisine ilişkin belirsizliklerin de pay ları üzerinde baskıya neden olduğunu ifade etti.

    Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

    'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 1,16 artışla 90.116,05 puana yükseldi.

    Açılışta BIST 100 endeksi, 1.030,91 puan ve yüzde 1,16 değer kazanarak 90.116,05 puana çıktı.

    Bankacılık endeksi yüzde 1,35 ve holding endeksi yüzde 1,44 yükseliş kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne artışla başlarken, en fazla kazandıran yüzde 3,15 ile kimya, petrol, plastik oldu.

    Dün ABD ve Avrupa borsalarında yüzde 4'ü aşan düşüşlere rağmen hisse ve sektör bazlı alımların desteğiyle görece daha iyi bir performans gösteren BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,62 değer kaybıyla 89.085,13 puandan tamamladı.

    Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişelerin devam ettiğini belirterek, salgının ekonomi üzerindeki etkisine ilişkin belirsizliklerin de pay ları üzerinde baskıya neden olduğunu ifade etti.

    Bugün ABD'de fabrika siparişleri başta olmak üzere açıklanacak veriler ile Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 88.000 ve 85.000 seviyelerinin destek, 92.000'in direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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