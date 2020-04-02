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    • 02.04.2020 11:18
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    • 02.04.2020 11:18
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    İl il Corona (Korona) sayısı! listesi! Hangi ilde kaç vaka var? (İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli)

    İl il listesi! ? Hangi ilde kaç vaka var? İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli ve daha birçok ilde Corona vakalarının görüldüğü açıklandı. Türkiye genelinde Corona (Korona) virüsü vaka sayısı 15 bini geçti. Tüm illerin vaka sayıları ve ölü sayıları da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı. Peki, Corona çıkan iller nereler? ? Bakan Koca, Corona çıkan illeri ve vefat sayılarını tek tek açıkladı. Şu ana kadar Türkiye genelinde açıklanmış 15,679 Corona pozitif vaka bulunuyor. İşte, Corona çıkan iller listesi!

    Corona çıkan iller! Hangi illerde Corona var?

    Corona çıkan iller listesi! Hangi illerde Corona var? Türkiye'nin tamamında görülen Corona virüs vakalarının sayısı ve hangi ilde ne kadar olduğu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı. Ülkemizde son olarak hayatını kaybeden 63 kişiyle birlikte, toplam ölü sayısı 277'ye yükseldi. Vaka sayısı da 15,679 oldu. Peki, Corona çıkan iller listesi hangisi? Hangi illerde Corona var? En dikkat çekici tablo İstanbul'a ait oldu. Bakan Koca, en fazla koronavirüs vakasının İstanbul'da görüldüğünü, bu ili İzmir ve Ankara'nın takip ettiğini bildirdİ.

    HANGİ İLLERDE CORONA VAR?

    Bakan Fahrettin Koca, "İstanbul'da 117, İzmir'de 18, Kocaeli'de 8, Ankara'da 7, Konya'da 7, Zonguldak'ta 5, Trabzon'da 5, Balıkesir'de 5, Adana'da 3, Sakarya'da ise 3 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti." ifadelerini kullandı.

    ÜLKE GENELİ VAKA SAYISI!

    TOPLAM VAKA SAYISI: 15.679

    TOPLAM VEFAT SAYISI: 277

    BUGÜNKÜ VEFAT SAYISI: 63

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından Türkiye genelindeki Kovid-19 vaka sayılarını, il bazında ilk kez açıkladı.

    Buna göre, en çok vaka sırasıyla İstanbul, İzmir, Ankara, Konya ve Kocaeli'de görüldü. İstanbul'da 8 bin 852, İzmir'de 853, Ankara'da 712, Konya'da 584, Kocaeli'de 410 kişide koronavirüs tespit edildi.

    Virüsten kaynaklı en çok ölümün yaşandığı 10 il sıralamasında, İstanbul 117 kişiyle ilk sırada yer aldı. İzmir'de 18, Kocaeli'de 8, Konya ve Ankara 7'şer, Zonguldak, Balıkesir ve Trabzon'da 5'er, Adana ve Sakarya'da ise 3'er ölüm kayıtlara geçti.

    Ayrıca 14 ilde vaka sayıları 10'un altındayken 13 ilde ise 100'ün üzerinde vaka bulunuyor. En az vaka görülen iller ise Hakkari, Burdur, Niğde, Şırnak, Aksaray ve Kırşehir oldu.

    EN FAZLA CORONA GÖRÜLEN 10 İL!

    1-İstanbul: 8852

    2-İzmir: 853

    3-Ankara: 712

    4-Konya: 584

    5-Kocaeli: 410

    6-Isparta: 268

    7-Sakarya: 207

    8-Adana: 197

    9-Bursa: 135

    10-Samsun: 112

    81 İL VAKA SAYISI!

    Kırklareli 35

    Edirne 89

    Tekirdağ 101

    İstanbul 8.852

    Kocaeli 410

    Sakarya 207

    Yalova 46

    Çanakkale 24

    Balıkesir 87

    Bursa 135

    Bilecik 5

    Kütahya 5

    Eskişehir 83

    Düzce 21

    Bolu 6

    Bartın 8

    Zonguldak 112

    Karabük 10

    Kastamonu 13

    Çankırı 13

    Sinop 31

    Çorum 29

    Amasya 24

    Samsun 112

    Yozgat 13

    Kırıkkale 22

    Ankara 712

    Kırşehir 4

    Nevşehir 18

    Kayseri 109

    Aksaray 4

    Afyonkarahisar 11

    Uşak 38

    Manisa 65

    Isparta 268

    Konya 584

    Niğde 3

    Adana 197

    Karaman 12

    Mersin 9

    Antalya 95

    Muğla 43

    Aydın 12

    Denizli 81

    İzmir 853

    Osmaniye 31

    Gaziantep 37

    Kilis 16

    Hatay 22

    Şanlıurfa 33

    Kahramanmaraş 15

    Adıyaman 26

    Malatya 49

    Sivas 67

    Erzincan 17

    Tunceli 6

    Bingöl 8

    Muş 11

    Elazığ 9

    Diyarbakır 26

    Batman 2

    Mardin 34

    Şırnak 1

    Hakkari 2

    Van 26

    Bitlis 22

    Siirt 32

    Ağrı 29

    Erzurum 86

    Bayburt 18

    Giresun 61

    Ordu 73

    Trabzon 74

    Rize 88

    Artvin 15

    Ardahan 5

    Kars 25

    Iğdır 25

    İLK SIRADA İSTANBUL

    Bakan Koca, virüsün görüldüğü illerin dağılımına ilişkinde tabloyu göstererek, bugüne kadar illerdeki dağılımı göstermediklerini söyledi.

    Koca, sözlerine şöyle devam etti:

    "Sebep, daha önce de ifade etmiştim, İtalya bunun benzerini yaptı. İtalya'da bir bölgeden bütün İtalya'ya virüsün yayılmasına sebep oldu. Biz de bu sebeple o hatayı işlemek istemedik. Ama şimdi dün itibarıyla bir ilimizde görülmemişti. O ilimizde de dün itibarıyla görülen 2 vakamız oldu. Bütün illerimizde artık bu virüsün olduğunu biliyoruz. O nedenle açıklamakta bir sakınca olmadığını düşünüyoruz.

    Burada görülen ön planda daha çok vakanın İstanbul olduğunu görüyoruz. İstanbul'daki vaka sayısı 8 bin 852, yüzde 60'lara yakın. Onu İzmir izliyor, 853 vaka, onu 712 vakayla Ankara, 584 vakayla Konya, 410 vakayla Kocaeli izliyor. En çok vaka görülen iller, İstanbul, İzmir, Ankara, Konya, Kocaeli, Isparta, Sakarya, Adana, Bursa ve Samsun.

    Bir diğer tablo ise illere göre hayatını kaybeden vatandaşlarımızın dağılımını gösteriyor. Toplam 39 ilimizde can kaybımız var. Ayrıca 42 ilimizde hayatını kaybeden vatandaşımızın olmadığını gösteren bir tablo."

    Hayatını kaybeden kişilerin yüzde 79,5'u yani yüzde 80'inin 65 yaş üstündekilerden oluştuğuna dikkati çeken Koca, "Yoğun bakımda olanların yaklaşık yüzde 75'i de 60 yaşın üzerinde. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yüzde 68,8'i yani yüzde 69'u gibi tansiyon hastası olan. Yoğun bakımda olanların yüzde 63,3'ü tansiyon hastası olduğunu görüyoruz. Yani, hayatını kaybedenlerin yüzde 80'i, 60 yaşın üstü. Bu dönemde kronik ve alt hastalığı olan ve 60 yaş üstü olan her vatandaşımızın daha riskli olduğunu görüyoruz. Yüzde 80 oranında kaybettiklerimizin bu grupta olduğunu görüyoruz."

    Koca, bu nedenle 60 yaş üstü ve kronik hastalığı olan kişilerin asla evlerinden çıkmamaları ve kendilerini izole etmeleri gerektiğinin bir kez daha altını çizdi.

    Vaka tespiti konusundaki başarının, sistematik ve hızlı bir çalışmanın sonucu olduğunu dile getiren Koca, "Sağlık çalışanlarımıza, Bilim Kurulumuza güvenelim. Hastalığın yayılmasını, can kayıplarını önlemenin yolu tedbirdir. Kendimizi izole edelim. Yuvamız, gücümüzdür. Dışarı çıkmayalım. Virüse fırsat tanımayalım."

    Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası düzenlenen basın toplantısında, Bilim Kurulu'nun, umreden gelen vatandaşlar ve yurt dışından gelerek yurtlarda karantinaya alınan öğrencilerle ilgili bu hafta bir karar aldığını söyledi.

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    Haberler Ekonomi İl il Corona (Korona) sayısı! Corona çıkan iller listesi! Hangi ilde kaç vaka var? (İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli)
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