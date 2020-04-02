Eczane saatleri değişti! Eczaneler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Soruları bugün oldukça fazla araştırılmaya başlandı. Bu anlamda
Koronavirüs salgını nedeniyle İstanbul'de eczanelerin çalışma saatleri yeniden düzenlendi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından yapılan açıklamada eczanelerin çalışma saatleri pazar günü hariç 09.00-18.00 olarak açıklandı.
ECZANELER KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?
Vali Yerlikaya twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Covid-19 pandemisi izolasyon önlemleri kapsamında, Eczacılarımızdan gelen talepler üzerine, ilimizde faaliyet göstermekte olan serbest eczanelerin çalışma saatleri pazar günleri hariç 09:00-18:00 saatleri arası olarak belirlenmiştir" ifadelerini kullandı.
İşte Vali Yerlikaya'nın açıklaması
#Covid19 pandemisi izolasyon önlemleri kapsamında, Eczacılarımızdan gelen talepler üzerine, ilimizde faaliyet göstermekte olan serbest eczanelerin çalışma saatleri pazar günleri hariç 09:00-18:00 saatleri arası olarak belirlenmiştir
Eczacı Olabilmek İçin Ne Yapılması Gerekir?
Eczacı olunabilmesi için elbette ilgili lisans bölümlerinden mezun olunması gerekiyor. Hacettepe, Marmara, Ege, İstanbul ,Atatürk, Mersin Üniversitesi önde gelecek şekilde bazı üniversitelerin lisans programları arasında eczacılık bölümü de yer alıyor. Bu bölümleri başarıyla bitiren öğrenciler ellerindeki diplomalar ile eczane açabiliyor ya da eczanelerde çalışabiliyorlar.
Okudukları bölüm sayesinde ilaçlar ile ilgili kapsamlı bilgileri öğrenen öğrenciler sadece ilaç alanında değil aynı zamanda tıp, farmakoloji, biyoloji, kimya, fizyoloji ve sağlık alanında pek çok bilgiyi öğrenmektedirler. Özellikle ilaç alanında son derece geniş bir bilgi ağına sahip eczacılık mezunları doktorlar tarafından hastalara önerilen ilaçları en doğru şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaktadırlar.
Eczacılar mezun olmaları ve diplomalarını ellerine almaları sonrasında laboratuvarlarda, ilaç endüstrisinde, hastane eczanelerinde, kamu kuruluşlarında, kendi eczaneleri üzerinde ya da akademisyen olarak mesleklerini icra edebilmektedirler. Kamu kuruluşlarında çalışmakta olan eczacıların nerede görev yapacakları gerçekleştirilen atamalar sonucunda belli olabilmektedir. Devlet hastanesindeki eczanelerde çalışılması gibi bir durum söz konusu olabilmektedir.
Nasıl Eczane Açılır?
Başvuruların Sağlık Bakanlığı tarafından incelenmesi ardından ve gereken harçların yatırılması sonrasında bakanlık tarafından düzenlenen eczane ruhsatnamesi valiliğe gönderilmektedir. Eczanenin kanunlara ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak açıldığının Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan kontrol ve denetlemelerin gerçekleştirilmesi ardından ruhsatname eczaneyi açmak isteyen kişiye teslim edilmektedir. Eczane sahibinin yeniden belediye üzerinden işyeri ruhsatı almasına gerek kalmamaktadır.
Eczanenin boyutları ve içinde bulunması gereken ekipman ve donanımın tümü ile ilgili ayrıntılı bilgiler 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun kapsamında hazırlanan Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik kapsamında ifade edilmiştir.
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