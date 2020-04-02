İşte Vali Yerlikaya'nın açıklaması

#Covid19 pandemisi izolasyon önlemleri kapsamında, Eczacılarımızdan gelen talepler üzerine, ilimizde faaliyet göstermekte olan serbest eczanelerin çalışma saatleri pazar günleri hariç 09:00-18:00 saatleri arası olarak belirlenmiştir



Eczacı Olabilmek İçin Ne Yapılması Gerekir?

Eczacı olunabilmesi için elbette ilgili lisans bölümlerinden mezun olunması gerekiyor. Hacettepe, Marmara, Ege, İstanbul ,Atatürk, Mersin Üniversitesi önde gelecek şekilde bazı üniversitelerin lisans programları arasında eczacılık bölümü de yer alıyor. Bu bölümleri başarıyla bitiren öğrenciler ellerindeki diplomalar ile eczane açabiliyor ya da eczanelerde çalışabiliyorlar.

Okudukları bölüm sayesinde ilaçlar ile ilgili kapsamlı bilgileri öğrenen öğrenciler sadece ilaç alanında değil aynı zamanda tıp, farmakoloji, biyoloji, kimya, fizyoloji ve sağlık alanında pek çok bilgiyi öğrenmektedirler. Özellikle ilaç alanında son derece geniş bir bilgi ağına sahip eczacılık mezunları doktorlar tarafından hastalara önerilen ilaçları en doğru şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaktadırlar.