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    • 02.04.2020 09:58
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    ! ? İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli il il vaka sayısı!

    yoğun şekilde sorgulanıyor. ? Corona virüsüyle mücadele ülke çapında sürüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da ülke genelindeki son durumu her gün paylaşmaya devam ediyor. Peki, Corona çıkan iller nereler? Hangi illerde Corona var? Bakan Koca, Corona çıkan illeri ve vefat sayılarını tek tek açıkladı. Şu ana kadar Türkiye genelinde açıklanmış 15,679 Corona pozitif vaka bulunuyor. İşte, Corona çıkan iller listesi!

    Corona çıkan iller! Hangi illerde Corona var?

    Corona çıkan iller listesi! Hangi illerde Corona var? Türkiye'nin tamamında görülen Corona virüs vakalarının sayısı ve hangi ilde ne kadar olduğu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı. Ülkemizde son olarak hayatını kaybeden 63 kişiyle birlikte, toplam ölü sayısı 277'ye yükseldi. Vaka sayısı da 15,679 oldu. Peki, Corona çıkan iller listesi hangisi? Hangi illerde Corona var? En dikkat çekici tablo İstanbul'a ait oldu. Bakan Koca, en fazla koronavirüs vakasının İstanbul'da görüldüğünü, bu ili İzmir ve Ankara'nın takip ettiğini bildirdİ.

    HANGİ İLLERDE CORONA VAR?

    Bakan Fahrettin Koca, "İstanbul'da 117, İzmir'de 18, Kocaeli'de 8, Ankara'da 7, Konya'da 7, Zonguldak'ta 5, Trabzon'da 5, Balıkesir'de 5, Adana'da 3, Sakarya'da ise 3 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti." ifadelerini kullandı.

    ÜLKE GENELİ VAKA SAYISI!

    TOPLAM VAKA SAYISI: 15.679

    TOPLAM VEFAT SAYISI: 277

    BUGÜNKÜ VEFAT SAYISI: 63

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından Türkiye genelindeki Kovid-19 vaka sayılarını, il bazında ilk kez açıkladı.

    Buna göre, en çok vaka sırasıyla İstanbul, İzmir, Ankara, Konya ve Kocaeli'de görüldü. İstanbul'da 8 bin 852, İzmir'de 853, Ankara'da 712, Konya'da 584, Kocaeli'de 410 kişide koronavirüs tespit edildi.

    Virüsten kaynaklı en çok ölümün yaşandığı 10 il sıralamasında, İstanbul 117 kişiyle ilk sırada yer aldı. İzmir'de 18, Kocaeli'de 8, Konya ve Ankara 7'şer, Zonguldak, Balıkesir ve Trabzon'da 5'er, Adana ve Sakarya'da ise 3'er ölüm kayıtlara geçti.

    Ayrıca 14 ilde vaka sayıları 10'un altındayken 13 ilde ise 100'ün üzerinde vaka bulunuyor. En az vaka görülen iller ise Hakkari, Burdur, Niğde, Şırnak, Aksaray ve Kırşehir oldu.

    Söz konusu haritada illere göre vaka sayılarının dağılımı şöyle:

    İL İL CORONA VAKA SAYISI!

    Adana 197 Edirne 89 Malatya 49
    Adıyaman 26 Elazığ 9 Manisa 65
    Ağrı 29 Erzincan 17 Mardin 34
    Aksaray 4 Erzurum 86 Mersin 9
    Amasya 24 Eskişehir 83 Muğla 43
    Ankara 712 Gaziantep 37 Muş 11
    Afyon 11 Giresun 61 Nevşehir 18
    Antalya 95 Gümüşhane 12 Niğde 3
    Ardahan 5 Hakkari 2 Ordu 73
    Artvin 15 Hatay 22 Osmaniye 31
    Aydın 12 Iğdır 25 Rize 88
    Balıkesir 87 Isparta 268 Sakarya 207
    Bartın 8 İzmir 853 Samsun 112
    Batman 7 İstanbul 8852 Siirt 32
    Bayburt 18 Kahramanmaraş 15 Sinop 31
    Bilecik 5 Karabük 10 Sivas 67
    Bingöl 8 Karaman 12 Şanlıurfa 11
    Bitlis 22 Kars 25 Şırnak 3
    Bolu 6 Kastamonu 13 Tekirdağ 101
    Burdur 2 Kayseri 109 Tokat 80
    Bursa 135 Kırıkkale 22 Trabzon 74
    Çanakkale 24 Kırklareli 35 Tunceli 6
    Çankırı 13 Kırşehir 4 Uşak 38
    Çorum 29 Kilis 16 Van 26
    Denizli 81 Kütahya 5 Yalova: 46
    Diyarbakır 26 Konya 584 Yozgat 13
    Düzce 21 Kocaeli 410 Zonguldak 112

    İLK SIRADA İSTANBUL

    Bakan Koca, virüsün görüldüğü illerin dağılımına ilişkinde tabloyu göstererek, bugüne kadar illerdeki dağılımı göstermediklerini söyledi.

    Koca, sözlerine şöyle devam etti:

    "Sebep, daha önce de ifade etmiştim, İtalya bunun benzerini yaptı. İtalya'da bir bölgeden bütün İtalya'ya virüsün yayılmasına sebep oldu. Biz de bu sebeple o hatayı işlemek istemedik. Ama şimdi dün itibarıyla bir ilimizde görülmemişti. O ilimizde de dün itibarıyla görülen 2 vakamız oldu. Bütün illerimizde artık bu virüsün olduğunu biliyoruz. O nedenle açıklamakta bir sakınca olmadığını düşünüyoruz.

    Burada görülen ön planda daha çok vakanın İstanbul olduğunu görüyoruz. İstanbul'daki vaka sayısı 8 bin 852, yüzde 60'lara yakın. Onu İzmir izliyor, 853 vaka, onu 712 vakayla Ankara, 584 vakayla Konya, 410 vakayla Kocaeli izliyor. En çok vaka görülen iller, İstanbul, İzmir, Ankara, Konya, Kocaeli, Isparta, Sakarya, Adana, Bursa ve Samsun.

    Bir diğer tablo ise illere göre hayatını kaybeden vatandaşlarımızın dağılımını gösteriyor. Toplam 39 ilimizde can kaybımız var. Ayrıca 42 ilimizde hayatını kaybeden vatandaşımızın olmadığını gösteren bir tablo."

    Hayatını kaybeden kişilerin yüzde 79,5'u yani yüzde 80'inin 65 yaş üstündekilerden oluştuğuna dikkati çeken Koca, "Yoğun bakımda olanların yaklaşık yüzde 75'i de 60 yaşın üzerinde. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yüzde 68,8'i yani yüzde 69'u gibi tansiyon hastası olan. Yoğun bakımda olanların yüzde 63,3'ü tansiyon hastası olduğunu görüyoruz. Yani, hayatını kaybedenlerin yüzde 80'i, 60 yaşın üstü. Bu dönemde kronik ve alt hastalığı olan ve 60 yaş üstü olan her vatandaşımızın daha riskli olduğunu görüyoruz. Yüzde 80 oranında kaybettiklerimizin bu grupta olduğunu görüyoruz."

    Koca, bu nedenle 60 yaş üstü ve kronik hastalığı olan kişilerin asla evlerinden çıkmamaları ve kendilerini izole etmeleri gerektiğinin bir kez daha altını çizdi.

    Vaka tespiti konusundaki başarının, sistematik ve hızlı bir çalışmanın sonucu olduğunu dile getiren Koca, "Sağlık çalışanlarımıza, Bilim Kurulumuza güvenelim. Hastalığın yayılmasını, can kayıplarını önlemenin yolu tedbirdir. Kendimizi izole edelim. Yuvamız, gücümüzdür. Dışarı çıkmayalım. Virüse fırsat tanımayalım."

    Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası düzenlenen basın toplantısında, Bilim Kurulu'nun, umreden gelen vatandaşlar ve yurt dışından gelerek yurtlarda karantinaya alınan öğrencilerle ilgili bu hafta bir karar aldığını söyledi.

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