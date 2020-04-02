Borsada en çok değer kazanan hisseler hangileri? 2 Nisan BIST 100 en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,48 değer kazancıyla 89.510,88 puandan tamamladı.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Karel Elektronik
|13,45
|12,50
|7,60
|Alarko GMYO
|12,15
|11,36
|6,95
|Tüpraş
|82,65
|77,75
|6,30
|Ford Otosan
|53,50
|51,00
|4,90
|Yataş
|5,62
|5,38
|4,46
|Trakya Cam
|3,02
|2,90
|4,14
|Sabancı Holding
|7,40
|7,11
|4,08
|Türk Traktör
|42,64
|41,00
|4,00
|Petkim
|3,46
|3,33
|3,90
|Gübre Fabrikaları
|14,66
|14,11
|3,90
|Anadolu Efes
|18,28
|17,60
|3,86
|Deva Holding
|10,24
|9,86
|3,85
|Zorlu Enerji
|1,10
|1,06
|3,77
|Aygaz
|8,79
|8,51
|3,29
|Torunlar GMYO
|1,94
|1,88
|3,19
|Tekfen Holding
|13,42
|13,07
|2,68
|Migros Ticaret
|22,88
|22,36
|2,33
|Şok Marketler
|9,41
|9,21
|2,17
|Mavi Giyim
|33,28
|32,60
|2,09
|Koza Madencilik
|9,08
|8,90
|2,02
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.