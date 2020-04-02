Borsada en çok değer kazanan hisseler hangileri? 2 Nisan BIST 100 en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,48 değer kazancıyla 89.510,88 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: