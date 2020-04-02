Bugün altın fiyatları tekrar yükselişe geçti. Gün sonu anlık altın fiyatlarını öğrenmek isteyenlerin çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar oldu sorusu hakkındaki araştırmalar hız kazandı. İstanbul'da, bugün kapanışta çeyrek altın 560,00 lira, Cumhuriyet altını 2.291,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,03 yükselişle 344,70 liradan işlem gördü. Peki, 2 Nisan çeyrek, gram altın 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar oldu? İşte detaylar...
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İstanbul serbest piyasada alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|341,00
|341,20
|344,50
|344,70
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.247,00
|2.268,00
|2.270,00
|2.291,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|311,00
|315,00
|314,00
|318,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.196,00
|2.216,00
|2.219,00
|2.239,00
|Yarım Ziynet
|1.098,00
|1.108,00
|1.109,00
|1.119,00
|Çeyrek Ziynet
|549,00
|554,00
|555,00
|560,00
SERBEST PİYASADA ALTIN
İstanbul serbest piyasada 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,03 artışla 344,70 liradan tamamladı.
İstanbul'da, bugün kapanışta çeyrek altın 560,00 lira, Cumhuriyet altını 2.291,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,03 yükselişle 344,70 liradan işlem gördü.
ALTININ KİLOGRAMI 342 BİN LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 342 bin liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 340 bin 500 lira, en yüksek 342 bin 705 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,44 artışla 342 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 315 milyon 259 bin 651,83 lira, işlem miktarı ise 946 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 316 milyon 455 bin 754,53 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, DenizBank ve Garanti Bankası şeklinde sıralandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.