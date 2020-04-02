Bugün altın fiyatları tekrar yükselişe geçti. Gün sonu anlık altın fiyatlarını öğrenmek isteyenlerin çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar oldu sorusu hakkındaki araştırmalar hız kazandı. İstanbul'da, bugün kapanışta çeyrek altın 560,00 lira, Cumhuriyet altını 2.291,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,03 yükselişle 344,70 liradan işlem gördü. Peki, 2 Nisan çeyrek, gram altın 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar oldu? İşte detaylar...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

İstanbul serbest piyasada alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle: