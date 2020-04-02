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    • Ekonomi
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    • 02.04.2020 19:48
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    tekrar yükselişe geçti! 2 Nisan çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar oldu?

    2 Nisan çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar oldu? Vatandaşlar arasında arasında güvenilir yatırım aracı olarak görülen nda hareketli dakikalar yaşanmaya devam ediyor. Bugün Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 342 bin liraya yükseldi. İstanbul serbest piyasada ise 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,03 artışla 344,70 liradan tamamladı. İşte 2 Nisan güncel altın fiyatları...

    Altın fiyatları tekrar yükselişe geçti!

    Bugün altın fiyatları tekrar yükselişe geçti. Gün sonu anlık altın fiyatlarını öğrenmek isteyenlerin çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar oldu sorusu hakkındaki araştırmalar hız kazandı. İstanbul'da, bugün kapanışta çeyrek altın 560,00 lira, Cumhuriyet altını 2.291,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,03 yükselişle 344,70 liradan işlem gördü. Peki, 2 Nisan çeyrek, gram altın 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar oldu? İşte detaylar...

    ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    İstanbul serbest piyasada alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

    ÇARŞAMBA PERŞEMBE
    Alış Satış Alış Satış
    24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 341,00 341,20 344,50 344,70
    Cumhuriyet Ata Lira 2.247,00 2.268,00 2.270,00 2.291,00
    22 Ayar Bilezik(Gr.) 311,00 315,00 314,00 318,00
    Lira(Tam) Ziynet 2.196,00 2.216,00 2.219,00 2.239,00
    Yarım Ziynet 1.098,00 1.108,00 1.109,00 1.119,00
    Çeyrek Ziynet 549,00 554,00 555,00 560,00

    SERBEST PİYASADA ALTIN

    İstanbul serbest piyasada 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,03 artışla 344,70 liradan tamamladı.

    İstanbul'da, bugün kapanışta çeyrek altın 560,00 lira, Cumhuriyet altını 2.291,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,03 yükselişle 344,70 liradan işlem gördü.

    ALTININ KİLOGRAMI 342 BİN LİRAYA YÜKSELDİ

    Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 342 bin liraya yükseldi.

    Altın piyasasında, en düşük 340 bin 500 lira, en yüksek 342 bin 705 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,44 artışla 342 bin liradan tamamladı.

    KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 315 milyon 259 bin 651,83 lira, işlem miktarı ise 946 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 316 milyon 455 bin 754,53 lira oldu.

    Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, DenizBank ve Garanti Bankası şeklinde sıralandı.

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    Haberler Ekonomi Altın fiyatları tekrar yükselişe geçti! 2 Nisan çeyrek, gram altın 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar oldu?
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