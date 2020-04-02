Asgari ücret desteği 2020 ne kadar? sorusunun yanıtı tüm vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk "TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen düzenlemeyle 7 milyar liraya yakın asgari ücret desteği vereceğiz. İşçilerimize, işverenlerimize ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerine yer verdi. Asgari ücret desteği hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.
ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ 2020 NE KADAR?
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na eklenen geçici maddeyle, 2020 yılında istihdamı desteklemek için iş gücü maliyetlerini azaltmak üzere; 2020'nin tamamında sektör ayrımı yapılmaksızın finansmanı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak şekilde, işverenlere, ödeyecekleri sigorta priminden mahsup edilerek günlük 2,50 lira, aylık 75 lira asgari ücret desteği sağlanacak.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen düzenlemeyle 7 milyar liraya yakın asgari ücret desteği vereceğiz. İşçilerimize, işverenlerimize ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ KİMLER ALABİLİR?
Prime esas günlük kazanç tutarı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu hükümleri uyarınca toplu iş sözleşmesine tabi özel sektör işverenlerine ait işyerleri için 256 lira olarak esas alınıyor.
ASGARİ ÜCRET VERGİ DETAYLARI
2020 yılı için asgari ücret tutarı 2943 TL 'dir. Ancak bu ücretten bazı kesintiler yapılmakta ve asgari ücretlinin eline 2334 TL geçmektedir. Yapılan kesintiler ise şu şekilde:
412,02 TL sigorta primi,
29,43 TL işsizlik sigortası fonu kesintisi,
22,34 TL Damga Vergisi,
375,23 TL Gelir Vergisi Kesintisi.
Toplam kesinti: 839,02.
Devletin AGİ desteği: 220,73 TL.
AGİ çıkarıldığında toplam kesinti: 618,29 TL.
Asgari ücretliye ikramiye müjdesi tasarı Meclis'te
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücretliye yapılacak ek ödeme konusunda açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı kısa süre içinde vatandaşlara müjdeli haberi vereceklerini ve çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiğini dile getirdi. Söz konusu karar onaylanırsa asgari ücretlilerden vergi alınmayacak. Bunun yanı sıra asgari ücretli çalışanların maaşlarında iyileştirilmeye gidilmesi de gündemde. Çalışmalarda öne çıkan konu ise asgari ücretlilerden kesilen 463 TL vergi ek ödeme olarak geri verilecek.
Bu vergi kesintileri 3 ayda bir ikramiye olarak verilecek. 3 ayda 1 ikramiye doğru mu? Konuyla ilgili henüz net bir gelişme yok. Ancak konu meclis gündeminde yer alıyor. En kısa sürede sonuçlanması beklenen projenin detayları ortaya çıkmaya devam ediyor. Son gelen haberlere göre asgari ücretlilerden alınan 463 TL vergi kesintisi 3 ayda 1 ikramiye olarak verilecek.Buna göre bir asgari ücretli senede 4 kez ikramiye alacak. 3 ayda bir yapılacak ikramiyelerin yanı sıra devlet asgari ücretliye elektrik faturası yardımı, kira yardımı, kömür yardımı gibi yardımlarda yapacak.
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