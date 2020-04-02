Asgari ücretliye ikramiye müjdesi tasarı Meclis'te

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücretliye yapılacak ek ödeme konusunda açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı kısa süre içinde vatandaşlara müjdeli haberi vereceklerini ve çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiğini dile getirdi. Söz konusu karar onaylanırsa asgari ücretlilerden vergi alınmayacak. Bunun yanı sıra asgari ücretli çalışanların maaşlarında iyileştirilmeye gidilmesi de gündemde. Çalışmalarda öne çıkan konu ise asgari ücretlilerden kesilen 463 TL vergi ek ödeme olarak geri verilecek.

Bu vergi kesintileri 3 ayda bir ikramiye olarak verilecek. 3 ayda 1 ikramiye doğru mu? Konuyla ilgili henüz net bir gelişme yok. Ancak konu meclis gündeminde yer alıyor. En kısa sürede sonuçlanması beklenen projenin detayları ortaya çıkmaya devam ediyor. Son gelen haberlere göre asgari ücretlilerden alınan 463 TL vergi kesintisi 3 ayda 1 ikramiye olarak verilecek.Buna göre bir asgari ücretli senede 4 kez ikramiye alacak. 3 ayda bir yapılacak ikramiyelerin yanı sıra devlet asgari ücretliye elektrik faturası yardımı, kira yardımı, kömür yardımı gibi yardımlarda yapacak.