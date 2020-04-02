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    • 02.04.2020 18:08
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    • 02.04.2020 18:08
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    Antalya Corona vaka ölü sayısı! Antalya koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı kaç oldu?

    Antalya Corona vaka ölü sayısı kaç? nedir? Türkiye'de hangi ilde kaç Corona vakası olduğu Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. Hangi ilde ne kadar vaka olduğu da belli oldu. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirler vaka sayısında başı çekiyor. Peki, Antalya Corona vaka ölü sayısı kaç? Antalya Corona son durum nedir? İşte Antalya vaka ölü sayıları ve Türkiye genelinde son durum

    Antalya Corona vaka ölü sayısı! Antalya koronavirüs Kovid-19 vaka sayısı kaç oldu?

    Antalya Corona vaka ölü sayısı kaç? Antalya Corona son durum nedir? Türkiye'de hangi ilde kaç Corona vakası olduğu Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. Hangi ilde ne kadar vaka olduğu da belli oldu. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirler vaka sayısında başı çekiyor. Peki, Ankara Corona vaka ölü sayısı kaç? Antalya Corona son durum nedir? İşte Antalya vaka ölü sayıları ve Türkiye genelinde son durum

    ANTALYA CORONA VAKA SAYISI KAÇ?

    Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre Antalya'da 95 Corona virüs vakası görüldü.

    ANTALYA CORONA ÖLÜ SAYISI KAÇ?

    Antalya'da Corona virüse bağlı ölüm görülmedi.

    İL İL CORONA VAKA SAYILARI

    Buna göre, en çok vaka sırasıyla İstanbul, İzmir, Ankara, Konya ve Kocaeli'de görüldü. İstanbul'da 8 bin 852, İzmir'de 853, Ankara'da 712, Konya'da 584, Kocaeli'de 410 kişide koronavirüs tespit edildi.

    Virüsten kaynaklı en çok ölümün yaşandığı 10 il sıralamasında, İstanbul 117 kişiyle ilk sırada yer aldı. İzmir'de 18, Kocaeli'de 8, Konya ve Ankara 7'şer, Zonguldak, Balıkesir ve Trabzon'da 5'er, Adana ve Sakarya'da ise 3'er ölüm kayıtlara geçti.

    Ayrıca 14 ilde vaka sayıları 10'un altındayken 13 ilde ise 100'ün üzerinde vaka bulunuyor. En az vaka görülen iller ise Hakkari, Burdur, Niğde, Şırnak, Aksaray ve Kırşehir oldu.

    Söz konusu haritada illere göre vaka sayılarının dağılımı şöyle:

    Adana 197 Edirne 89 Malatya 49
    Adıyaman 26 Elazığ 9 Manisa 65
    Ağrı 29 Erzincan 17 Mardin 34
    Aksaray 4 Erzurum 86 Mersin 9
    Amasya 24 Eskişehir 83 Muğla 43
    Ankara 712 Gaziantep 37 Muş 11
    Afyon 11 Giresun 61 Nevşehir 18
    Antalya 95 Gümüşhane 12 Niğde 3
    Ardahan 5 Hakkari 2 Ordu 73
    Artvin 15 Hatay 22 Osmaniye 31
    Aydın 12 Iğdır 25 Rize 88
    Balıkesir 87 Isparta 268 Sakarya 207
    Bartın 8 İzmir 853 Samsun 112
    Batman 7 İstanbul 8852 Siirt 32
    Bayburt 18 Kahramanmaraş 15 Sinop 31
    Bilecik 5 Karabük 10 Sivas 67
    Bingöl 8 Karaman 12 Şanlıurfa 11
    Bitlis 22 Kars 25 Şırnak 3
    Bolu 6 Kastamonu 13 Tekirdağ 101
    Burdur 2 Kayseri 109 Tokat 80
    Bursa 135 Kırıkkale 22 Trabzon 74
    Çanakkale 24 Kırklareli 35 Tunceli 6
    Çankırı 13 Kırşehir 4 Uşak 38
    Çorum 29 Kilis 16 Van 26
    Denizli 81 Kütahya 5 Yalova: 46
    Diyarbakır 26 Konya 584 Yozgat 13
    Düzce 21 Kocaeli 410 Zonguldak 112

    1 NİSAN TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜS VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇ?

    TOPLAM VAKA SAYISI: 15.679

    TOPLAM VEFAT SAYISI: 277

    BUGÜNKÜ VEFAT SAYISI: 63

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