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    • 02.04.2020 19:31
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    2 Nisan koronavirüs son durum açıklaması! tablosu vaka ve ölü sayısı kaç?

    koronavirüs son durum açıklaması... her gün akşam saatlerinde koronavirüsle ilgili son durumu vatandaşlarla paylaşıyor. Yeni veriler ve grafikler vatandaşlara açıklanıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından her akşam açıklanan verilerle, salgının son durumu ve ülkede yayılma hızı milyonlarca kişi tarafından yakından takip ediliyor. Dün açıklanan verilere göre ülke genelinde Corona pozitif görülen vaka sayısı 15.679 olurken, toplam hayatını kaybedenlerin sayısı 277 olmuştu. Peki, 2 Nisan tablosu vaka ve ölü sayısı kaç? İşte son açıklamalar

    Türkiye koronavirüs tablosu vaka ve ölü sayısı kaç?

    Sağlık Bakanlığı koronavirüs son durum açıklaması akşam saatlerinden itibaren yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Koronavirüs salgınıyla mücadele tüm hızıyla sürerken, virüsün yayılım hızıyla ilgili bilgiler verilmeye devam ediyor. 2 Nisan tarihinde Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklama beklenirken, aynı zamanda ölü, iyileşen, entübe, yoğun bakım hasta sayısı ve test rakamları da merak ediliyor. Peki, 2 Nisan Türkiye'de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç? İşte Türkiye'de koronavirüs son durum

    2 NİSAN TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYISI KAÇ?

    TOPLAM VAKA SAYISI: 18.135

    TOPLAM VEFAT SAYISI: 356

    BUGÜNKÜ VEFAT SAYISI: 79

    1 NİSAN TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYISI KAÇ?

    TOPLAM VAKA SAYISI: 15.679

    TOPLAM VEFAT SAYISI: 277

    BUGÜNKÜ VEFAT SAYISI: 63

    KORONAVİRÜS VAKASI HANGİ İL VE İLÇELERDE GÖRÜLDÜ?

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Bütün illerimizde koronavirüs salgınına rastlandı.İstanbul'daki vaka sayısı 8,852. İzmir'de 853 vaka Ankara'da 712 vaka Konya'da 584 ve Kocaeli'de 410 vaka.

    39 ilimizde can kaybı var. 42 ilimizde ise can kaybı yok

    Hayatını kaybedenlerin 79,5'u 60 yaş üstü. Yoğun bakımda olanlardan 74,5'i 60 yaş üstü. Kronik hastalığı olarak yoğun bakımda olanlar ise yüzde 75'te." şeklinde açıklama yaparak il il vaka sayılarını duyurdu.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından Türkiye genelindeki Kovid-19 vaka sayılarını, il bazında ilk kez açıkladı.

    Buna göre, en çok vaka sırasıyla İstanbul, İzmir, Ankara, Konya ve Kocaeli'de görüldü. İstanbul'da 8 bin 852, İzmir'de 853, Ankara'da 712, Konya'da 584, Kocaeli'de 410 kişide koronavirüs tespit edildi.

    Virüsten kaynaklı en çok ölümün yaşandığı 10 il sıralamasında, İstanbul 117 kişiyle ilk sırada yer aldı. İzmir'de 18, Kocaeli'de 8, Konya ve Ankara 7'şer, Zonguldak, Balıkesir ve Trabzon'da 5'er, Adana ve Sakarya'da ise 3'er ölüm kayıtlara geçti.

    Ayrıca 14 ilde vaka sayıları 10'un altındayken 13 ilde ise 100'ün üzerinde vaka bulunuyor. En az vaka görülen iller ise Hakkari, Burdur, Niğde, Şırnak, Aksaray ve Kırşehir oldu.

    Söz konusu haritada illere göre vaka sayılarının dağılımı şöyle:

    Adana 197 Edirne 89 Malatya 49
    Adıyaman 26 Elazığ 9 Manisa 65
    Ağrı 29 Erzincan 17 Mardin 34
    Aksaray 4 Erzurum 86 Mersin 9
    Amasya 24 Eskişehir 83 Muğla 43
    Ankara 712 Gaziantep 37 Muş 11
    Afyon 11 Giresun 61 Nevşehir 18
    Antalya 95 Gümüşhane 12 Niğde 3
    Ardahan 5 Hakkari 2 Ordu 73
    Artvin 15 Hatay 22 Osmaniye 31
    Aydın 12 Iğdır 25 Rize 88
    Balıkesir 87 Isparta 268 Sakarya 207
    Bartın 8 İzmir 853 Samsun 112
    Batman 7 İstanbul 8852 Siirt 32
    Bayburt 18 Kahramanmaraş 15 Sinop 31
    Bilecik 5 Karabük 10 Sivas 67
    Bingöl 8 Karaman 12 Şanlıurfa 11
    Bitlis 22 Kars 25 Şırnak 3
    Bolu 6 Kastamonu 13 Tekirdağ 101
    Burdur 2 Kayseri 109 Tokat 80
    Bursa 135 Kırıkkale 22 Trabzon 74
    Çanakkale 24 Kırklareli 35 Tunceli 6
    Çankırı 13 Kırşehir 4 Uşak 38
    Çorum 29 Kilis 16 Van 26
    Denizli 81 Kütahya 5 Yalova: 46
    Diyarbakır 26 Konya 584 Yozgat 13
    Düzce 21 Kocaeli 410 Zonguldak 112

    MİLLİ DAYANIŞMA KAMPANYASI BAŞLADI

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından "Millete Sesleniş" konuşmasında Milli Dayanışma Kampanyası başlattıklarını açıkladı.

    "Biz bize yeteriz Türkiyem" diyerek başlattıkları bu kampanya için, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, yardım hesabı açıldığını belirten Erdoğan, kampanyaya kısa mesajla da bağış yapılabileceğini söyledi.

    Amacın, yevmiye ile geçimini sürdüren kesimler başta olmak üzere alınan tedbirlerden dolayı mağdur olan dar gelirli vatandaşlara ilave destek sağlamak olduğunu dile getiren Erdoğan, her ilde ve ilçede Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşların belirlenerek yardımların kendilerine sunulacağını vurguladı.

    OKMEYDANI ARAŞTIRMA VE EĞİTİM HASTANESİ AÇILDI

    Bakan Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarına da hizmet sunacak Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesinin 600 yataklı ilk etabının bugün itibarıyla hizmete açıldığını bildirdi.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ayrıca sosyal medyada yer alan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin verilerde tutarsızlık olduğu yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğunu belirtti. Açıklanan sayısal verilerin kanıta dayalı olduğunu vurgulayan Koca, "Doğrudan Kovid-19 tanısını esas almıştır. Veriler, anlık gerçek verilerdir. Gerçekleri çarpıtmanın kimseye faydası yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

    Sağlık Bakanlığınca, ülke genelinde 44 ilde 73 merkezin "Kovid-19 Tanı Laboratuvarı" olarak yetkilendirildiği, yetkisi olmadığı halde tanı testlerini çalıştığı tespit edilen merkezler hakkında yasal inceleme ve cezai işlem başlatılacağı belirtildi.

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