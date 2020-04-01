Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 01.04.2020 11:29
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.04.2020 11:29
    ABONE OL

    Son dakika: 'dan 'na destek!

    Başkanı ve kurul üyeleri Başkan Erdoğan’ın koronavirüsle mücadele kapsamında duyurduğu ’na birer maaşlarını bağışladıklarını duyurdu.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Ekonomi Son dakika: SPK'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek!
    Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri