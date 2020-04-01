2020 Mart ayı enflasyon beklentisi ne kadar? Mart ayı enflasyon oranları için vatandaşlar araştırma yapmaya başladı. Her yeni ay başında TÜİK tarafından bir önceki aya ait enflasyon verileri açıklanıyor. Enflasyonunun açıklanmasından önce ekonomistler tarafından beklenti ve anketler yayınlanıyor. Peki, 2020 Mart ayı enflasyon beklentisi ne kadar? Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu enflasyon tahminleri yüzde 7,50-10,00 aralığında yer alırken, 2020 yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması ise yüzde 9,12 oldu.
2020 MART AYI ENFLASYON ORANLARI NE KADAR OLDU?
Geçtiğimiz ayın enflasyon oranları henüz açıklanmadı. Enflasyon oranları 3 Nisan günü TÜİK tarafından açıklanacak.
2020 MART ENFLASYON BEKLENTİSİ!
AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Nisan'da açıklanacak mart ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete göre, ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,53 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin mart ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 0,10, en yüksek yüzde 1,0 aralığında yer aldı.
Ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,53) göre, bir önceki ay yüzde 12,37 olan yıllık enflasyonun yüzde 11,81'e düşeceği hesaplanıyor.
Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu enflasyon tahminleri yüzde 7,50-10,00 aralığında yer alırken, 2020 yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması ise yüzde 9,12 oldu.
MERKEZ BANKASI TAHMİNİ
Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Mart ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 19.2 olasılıkla yüzde 8.00 - 8.99 aralığında, yüzde 34.4 olasılıkla yüzde 9.00 - 9.99 aralığında, yüzde 24.2 olasılıkla ise yüzde 10.00 - 10.99 aralığında artış göstereceği öngörüldü" denildi.
Katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 14.1 olasılıkla yüzde 7.00 - 7.99 aralığında, yüzde 40.2 olasılıkla yüzde 8.00 - 8.99 aralığında, yüzde 22.4 olasılıkla yüzde 9.00 - 9.99 aralığında, yüzde 9.4 olasılıkla ise yüzde 10.00 - 10.99 aralığında artış göstereceği öngörülüyor.
Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre de, katılımcıların yüzde 15.1'inin beklentilerinin yüzde 8.00 - 8.99 aralığında, yüzde 47.2'sinin beklentileri yüzde 9.00 - 9.99 aralığında, yüzde 20,8'inin beklentileri yüzde 10.00 - 10.99 aralığında bulunuyor.
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