A101 2 Nisan aktüel ürünler kataloğu! A101'de perşembe günü hangi ürünler indirimle satışa sunulacak?

A101 2 Nisan aktüel kataloğu firma tarafından insanların beğenisine sunuldu. A101'de bu hafta ev, temizlik ve kişisel bakım ürünleri ön plana çıkıyor. Pek çok üründe indirimin yer aldığı kataloğ şu sıralar yüz binlerce kişi tarafından araştırılıyor. Kataloğda bu hafta Toshiba, 43" Full HD Smart LED TV, Elton El32dab04 32" uydu alıcılı LED TV ve Honor 7S akıllı cep telefonu akılı dikkat çekiyor. Peki, A101 2 Nisan aktüel kataloğu ile hangi ürünler indirimli satılacak? İşte indirimli ürünler listesi...

A101 2 NİSAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU