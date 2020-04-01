Corona canlı takip! Ülke ülke Corona vaka ve ölü sayısı açıklanmaya devam ediyor. Corona son dakika haberi İspanya ve İran'dan geldi. Türkiye'de güncel vaka sayısı 13 bin 531 oldu. Peki, 1 Nisan Corona vaka sayısı kaç? Güncel verilere göre dünya genelinde vaka sayısı 900 bine yaklaştı. Ölü sayısının ise 43 bini geçtiği tespit edildi. Sürekli güncellenen haberimizden Corona son dakika canlı takip ekranını takip edebilirsiniz.
CORONA CANLI TAKİP!
İSPANYA
İspanya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 864 artarak 9 bin 53'e yükselirken, vaka sayısı 100 bini aştı.
İRAN
İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle 138 kişi daha hayatını kaybetti, toplam can kaybı 3 bin 36'ya yükseldi.
BELÇİKA
Belçika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 1189 artarak 13 bin 964'e ulaşırken, ölü sayısı da 123 artışla 828 oldu.
Belçika Kriz Merkezi'nden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 560 kişinin daha tedavi altına alınmasıyla hastaneye kaldırılan toplam kişi sayısının 4 bin 995'e ulaştığı belirtildi.
Kovid-19 görülen kişi sayısının 1189 artarak 13 bin 964'e çıktığı ifade edilen açıklamada, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının da 123 artışla 828'e ulaştığı kaydedildi.
ALMANYA
Corona virüsü salgınına en iyi müdahale eden ülkelerden biri olarak gösterilen Almanya'da vaka sayısındaki artış sürüyor… Önceki gün 4 bin 615 vaka görülen Almanya'da dün 5.453 vaka görüldü. Robert Koch Enstitüsü'nün resmi verilerine göre ülkede toplam vaka sayısı 67.366'ya çıktı.
Almanya'da son 24 saatte yaşanan ölüm sayısı da 149 arttı. Resmi rakamlara göre Almanya'da 732 kişi yaşamını yitirdi.
ABD
Şu ana kadar ABD'de Corona pozitif tespit edilen kişi sayısı 188,592 oldu. Ülke genelinde visüten 4056 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.