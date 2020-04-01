ALMANYA

Corona virüsü salgınına en iyi müdahale eden ülkelerden biri olarak gösterilen Almanya'da vaka sayısındaki artış sürüyor… Önceki gün 4 bin 615 vaka görülen Almanya'da dün 5.453 vaka görüldü. Robert Koch Enstitüsü'nün resmi verilerine göre ülkede toplam vaka sayısı 67.366'ya çıktı.

Almanya'da son 24 saatte yaşanan ölüm sayısı da 149 arttı. Resmi rakamlara göre Almanya'da 732 kişi yaşamını yitirdi.

ABD

Şu ana kadar ABD'de Corona pozitif tespit edilen kişi sayısı 188,592 oldu. Ülke genelinde visüten 4056 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.