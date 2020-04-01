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    • Ekonomi
    • 01.04.2020 17:24
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    • 01.04.2020 17:24
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    Piyasada arzında sorun var mı? hane'den flaş açıklama

    Kapalıçarşı'nın kapanması nedeniyle piyasada arzında sorun olduğuna ilişkin üzerine hane ve Damga Matbaası Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Güven Pado açıklamalarda bulundu. Pado, "Piyasada altın arzında herhangi bir sorun bulunmamaktadır." dedi.

    Darphane'den flaş altın açıklaması

    hane ve Damga Matbaası Genel Müdür Yardımcısı Dr. Ahmet Güven Pado, piyasada arzında herhangi bir sorun bulunmadığına dikkat çekti.

    Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdür Yardımcısı Dr. Ahmet Güven Pado, yaptığı yazılı açıklamada, "Bilindiği üzere Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Cumhuriyet Ziynet ve Cumhuriyet Sikke altınlarının tek yasal üreticisi olup söz konusu ürünlerin üretimine kesintisiz bir şekilde devam edilmekte, Genel Müdürlüğe gelen tüm Cumhuriyet Altını talepleri zamanında karşılanmaktadır. Piyasada altın arzında herhangi bir sorun bulunmamaktadır." bilgisini paylaştı.

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