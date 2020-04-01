Türkiye'nin 81 ilindeki marketlerin çalışma saatleri merak konusu oldu. Evin ihtiyaçları için alışverişe çıkacak olan milyonlarca kişi marketlerin açılış kapanış çalışma saatlerini öğrenmek istiyor. Bu kapsamda "Marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?" sorusu hakkındaki araştırmalarda artış yaşandığı görülüyor. Peki, Migros, ŞOK, A101 ve BİM çalışma saatleri değişti mi? İşte detaylar...

MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILACAK VE KAPANACAK?

*Genelgeye göre, il ve ilçelerdeki küçük, büyük tüm marketler en fazla 09:00-21:00 saatleri arasında hizmet verebilecek.

*Market içindeki en fazla müşteri sayısı müşteriye doğrudan hizmet sunulan toplam alanın (depolar, idari bürolar vb. hariç) onda biri kadar olacak.

*Tüm marketler, hizmet alanı büyüklüğüne göre içeride bulunabilecek maksimum müşteri sayısını market girişlerine asarak ilan edecek.