1 Nisan canlı anlık dolar ve euro alış satış fiyatı kaç TL oldu? Global piyasalarda koronavirüsünün etkisinin görülmeye devam ederken piyasalarda da son dakika hareketliliği yaşanmaya devam ediyor. Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 6,68 seviyelerinden alıcı buluyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın, dün aldığı kararlarla destekleyici adımlara devam ettiğinin altını çizen analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,70'in direnç, 6,55'in destek konumuna geldiğini kaydetti. İşte 1 Nisan canlı anlık dolar ve euro alış satış fiyatı...
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
ALTININ KİLOGRAMI 340 BİN 500 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 340 bin 500 liraya yükseldi
Altın piyasasında, en düşük 338 bin 400 lira, en yüksek 341 bin 600 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,80 artışla 340 bin 500 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 183 milyon 885 bin 440,74 lira, işlem miktarı ise 546 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 184 milyon 599 bin 812,67 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, İş Bankası, Senna Kuyumculuk ve Kıymetli Madenler, ve Odeabank şeklinde sıralandı.
AVRUPA BORSALARI GÜNE SERT DÜŞÜŞLE BAŞLADI
Avrupa borsaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin artan endişelerin etkisiyle güne satış ağırlıklı başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 2,8 değer kaybıyla 311 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 3,1 azalışla 9.624 puanda seyrediyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 3,3 düşerek 5.488 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 3 değer kaybederek 6.577 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 3,2 azalarak 4.257 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,8 gerileyerek 16.741 puan oldu.
Avro/dolar paritesi yüzde 0,5 kayıpla 1,0980, sterlin/dolar paritesi de yüzde 0,6 düşüşle 1,2340 seviyelerinden işlem görüyor.
Analistler, dün ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkede Kovid-19 salgınında gelecek iki haftanın çok zor geçeceğini bildirmesinin ardından artan edişelerle Avrupa pay piyasalarının güne sert düşüşle başladığını söyledi.
Son güncellemelere göre ABD genelinde Kovid-19 kaynaklı ölümlerin sayısı 4 bini, virüs tespit edilen hasta sayısı da 188 bini aşarken, dünya genelinde ise vaka sayısı 859 bini, can kayıpları da 42 bini geride bıraktı.
Öte yandan, ekonomi yönetimlerinin Kovid-19 salgını nedeniyle yeni tedbirler almayı sürdürdüğünü aktaran analistler, dün Avrupa Bankacılık Otoritesi'nin (EBA) Avrupa Birliği'ndeki bankalara, sermayelerini korumak için çalışanlarına prim verme konusunda "ölçülü" olmaları ve salgının vurduğu Avrupa ekonomilerini destekleme çağrısı yaptığını anımsattı.
Analistler, bugün dünya genelinde açıklanacak mart ayı imalat sanayi PMI verilerinin yanı sıra Avro Bölgesi'nde şubat ayı işsizlik oranı ve ABD'de ADP mart ayı özel sektör istihdamı verilerinin takip edileceğini bildirdi.
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