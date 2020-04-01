Yeni ayın ilk günlerinden milyonlarca çalışan "Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatırılacak?" sorusuyla ilgili araştırmalara başladı. Bu kapsamda kısa çalışma ödeneği hakkındaki detaylar ve son gelişmeler yakından takip ediliyor. Ödenekle ilgili başvurular alınırken başvuru şartları ve diğer detaylar da merak konusu oldu. Peki, kısa çalışma ödeneği miktarı ne kadar? Kısa çalışma ödeneği kaç ay ödenir? İşte merak edilen soruların yanıtları...

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Corona virüsten olumsuz etkilendiği gerekçesiyle kısa çalışma talep eden işverenler, buna ilişkin kanıtlarla birlikte 'Kısa Çalışma Talep Formu' ile 'Kısa Çalışma Uygulanacak İşçi Listesini' bağlı olduğu İŞKUR biriminin elektronik posta adresine (www.iskur.gov.tr), elektronik posta göndermek suretiyle başvurabilecek.