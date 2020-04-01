İstanbul'da kaçırılmayacak fırsat! Ucuz daireye talep yağdı

İcradan satılan ev, araba, arsa, dükkan, tarla gibi bazı taşınmazlar ve araçlar değerinin çok altında bir fiyata satışa çıkarıldığından dolayı çoğu zaman yatırımcılar için kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. İhale usülü satışa çıkarılan bu gayrimenkul ve araçların ihalesine isteyen herkes katılabiliyor.

Son yayınlanan ilanlarda İstanbul Esenyurt'ta satışa çıkarılan 110 metrekarelik daire fiyatıyla yoğun talep gördü.

İSTANBUL ESENYURT'TA SATILIK DAİRE FIRSATI

Basın İlan Kurumu, güncel icradan satış ilanlarını sürekli olarak yayınlıyor. Sizler için bazı fırsatları derledik...

ANKARA'DA 190 BİN LİRAYA SATILIK DAİRE

MANİSA'DA 120 METREKARE 3+1 DAİRE

BODRUM YENİKÖY'DE KARGİR BİNA