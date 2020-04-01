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    • 01.04.2020 12:08
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    • 01.04.2020 12:08
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    Nijerya’ya meteor düştü mü? videosu gerçek mi?

    haberi dünyanın gündemine oturdu. Nijerya’ya meteor düştü mü? gerçek mi? Sosyal medyada ortaya çıkan videoda Nijerya’ya meteor düştüğü iddia edildi. Birçok internet sitesinde de yer almaya başlayan haberin ardından, iddiaların gerçek olup olmadığı araştırılmaya başlandı. Peki, Nijerya’ya meteor düştü mü? İşte, flaş iddianın ardındaki gerçekler!

    Nijerya’ya meteor düştü mü? Nijerya meteor videosu gerçek mi?

    Dünya son günlerde salgın hastalıklar, çekirge istilası, depremler ve diğer olaylarla mücadele ederken şimdi de meteor iddiası gündeme geldi. Peki, Nijerya'ya meteor düştü mü? Nijerya'ya meteor düştüğü iddia edilen bir video sosyal medyada binlerce kişi tarafından paylaşıldı. Peki, Nijerya meteor videosu gerçek mi? Konuyla ilgili resmi açıklama geldi. Nijerya resmi kaynaklarından meteor videosuna ilişkin bilgilendirme yapıldı.

    NİJERYA'YA METEOR DÜŞTÜ MÜ?

    NASA kaynaklarından konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı. Sosyal medyada yer alan bir başka iddia ise oluşan dev çukurun maden ocağındaki göçük nedeniyle oluştuğu yönünde oldu. Nijerya Ondo Eyaleti valisi Arakunrin Akeredolu konuyla ilgili bir açıklama yaptı ve iddiaları yalanladı.

    NİJERYA METEOR VİDEOSU!

    METEOR NEDİR?

    Gök taşı ya da meteorit, uzaydan Dünya yüzeyine düşen maddelerin genel adıdır. Meteorit düşen nesnenin katı bir kalıntısıdır. Bu nesnekuyruklu yıldız, asteroit veya meteordur. Bütün bunlar dış uzaydan herhangi bir gezegene veya dünya'nın atmosferine girer ve genellikle de yeryüzüne ulaşamadan eriyerek atmosfere karışırlar. Objeler dünyanın atmosferine girdiği andan itibaren sürtünme, basınç ve diğer kimyasal etkileşimlerin de sonucu olarak ısınmaya ve sonrasında bu ısıyı yaymaya başlar. Böylece meteora dönüşmüş olur ve "ateş topu" oluşturur. Kayan yıldız olarak da bilinir. Astronomlar en parlak olanlara bolit derler. Gök taşlarının atmosferi aşıp da bıraktığı etkiler kendi aralarında çok çeşitlidir. Jeologlara göre, bolitler krater oluşturabilecek büyüklükte meteoritlerdir. Dünya atmosferine ortalama olarak yılda birkaç bin gök taşı girer. Ancak bunların beş yüz kadarı buharlaşmadan, yere gök taşı olarak düşer.

    Gök taşları, Dünya atmosferine saniyede 11–72 km arasında değişen bir hızla girerler. Sürtünmeden meydana gelen ısıdan dolayı büyük bir kısmı eriyerek toz parçacıkları halinde yeryüzüne inebilir. Büyük gök taşları atmosferde gözlenebilir. Düzenli olarak her sene gerçekleşen meteor yağmurları bulunmaktadır. Bu yağmurlardan en çok bilineni ise Perseid yağmurudur.

    Gözlendiği sırada atmosfere ve dünya'ya çarpmayı teğet geçen göktaşlarına meteor kayması denir. Diğer hepsi meteorit bulguları olarak bilinir. Nisan 2016 itibarı ile, dünyada kayıtlara geçmiş 1140 kayma gerçekleşmiştir. 38,660'dan fazla iyi belgelenmiş meteorit bulgusu olmuştur.

    Gök taşları geleneksel olarak 3 geniş kategoride incelenir: taşlı göktaşları kayalardan oluşur. Bunlar genelde silikattan meydana gelir; demir göktaşları daha çok metalik demir-nikel alaşımından meydana gelir; ve taşlı-demir göktaşları hem metal hem de kaya materyali içerir. Modern sınıflandırmalar, göktaşlarını yapılarına, kimyasal ve izotopik bileşenlerine ve içerdiği minerale göre çeşitli gruplara ayırmaktadır: 2 mm'den küçük olan göktaşları mikrometeor olarak adlandırılır. Dünya dışı göktaşları atmosfer ile bağlı kalmadan diğer gök cisimlerine etki yapan nesnelerdir. Ay'da veya Mars'ta bulunurlar.

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