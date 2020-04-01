Nijerya’ya meteor düştü mü? Nijerya meteor videosu gerçek mi?

Dünya son günlerde salgın hastalıklar, çekirge istilası, depremler ve diğer olaylarla mücadele ederken şimdi de meteor iddiası gündeme geldi. Peki, Nijerya'ya meteor düştü mü? Nijerya'ya meteor düştüğü iddia edilen bir video sosyal medyada binlerce kişi tarafından paylaşıldı. Peki, Nijerya meteor videosu gerçek mi? Konuyla ilgili resmi açıklama geldi. Nijerya resmi kaynaklarından meteor videosuna ilişkin bilgilendirme yapıldı.
NİJERYA'YA METEOR DÜŞTÜ MÜ?
NASA kaynaklarından konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı. Sosyal medyada yer alan bir başka iddia ise oluşan dev çukurun maden ocağındaki göçük nedeniyle oluştuğu yönünde oldu. Nijerya Ondo Eyaleti valisi Arakunrin Akeredolu konuyla ilgili bir açıklama yaptı ve iddiaları yalanladı.
NİJERYA METEOR VİDEOSU!
A meteorite apparently fell over the weekend in Akure, Nigeria. The locals aren't sure exactly what happened but there are reported meteor showers... Of course, it could be Superman... or aliens landing... these days nothing would surprise me.🤷♂️— Bruce Porter, Jr. (@NetworksManager) March 31, 2020
pic.twitter.com/u4iLGXCWPw
METEOR NEDİR?
Gök taşı ya da meteorit, uzaydan Dünya yüzeyine düşen maddelerin genel adıdır. Meteorit düşen nesnenin katı bir kalıntısıdır. Bu nesnekuyruklu yıldız, asteroit veya meteordur. Bütün bunlar dış uzaydan herhangi bir gezegene veya dünya'nın atmosferine girer ve genellikle de yeryüzüne ulaşamadan eriyerek atmosfere karışırlar. Objeler dünyanın atmosferine girdiği andan itibaren sürtünme, basınç ve diğer kimyasal etkileşimlerin de sonucu olarak ısınmaya ve sonrasında bu ısıyı yaymaya başlar. Böylece meteora dönüşmüş olur ve "ateş topu" oluşturur. Kayan yıldız olarak da bilinir. Astronomlar en parlak olanlara bolit derler. Gök taşlarının atmosferi aşıp da bıraktığı etkiler kendi aralarında çok çeşitlidir. Jeologlara göre, bolitler krater oluşturabilecek büyüklükte meteoritlerdir. Dünya atmosferine ortalama olarak yılda birkaç bin gök taşı girer. Ancak bunların beş yüz kadarı buharlaşmadan, yere gök taşı olarak düşer.
Gök taşları, Dünya atmosferine saniyede 11–72 km arasında değişen bir hızla girerler. Sürtünmeden meydana gelen ısıdan dolayı büyük bir kısmı eriyerek toz parçacıkları halinde yeryüzüne inebilir. Büyük gök taşları atmosferde gözlenebilir. Düzenli olarak her sene gerçekleşen meteor yağmurları bulunmaktadır. Bu yağmurlardan en çok bilineni ise Perseid yağmurudur.
Gözlendiği sırada atmosfere ve dünya'ya çarpmayı teğet geçen göktaşlarına meteor kayması denir. Diğer hepsi meteorit bulguları olarak bilinir. Nisan 2016 itibarı ile, dünyada kayıtlara geçmiş 1140 kayma gerçekleşmiştir. 38,660'dan fazla iyi belgelenmiş meteorit bulgusu olmuştur.
Gök taşları geleneksel olarak 3 geniş kategoride incelenir: taşlı göktaşları kayalardan oluşur. Bunlar genelde silikattan meydana gelir; demir göktaşları daha çok metalik demir-nikel alaşımından meydana gelir; ve taşlı-demir göktaşları hem metal hem de kaya materyali içerir. Modern sınıflandırmalar, göktaşlarını yapılarına, kimyasal ve izotopik bileşenlerine ve içerdiği minerale göre çeşitli gruplara ayırmaktadır: 2 mm'den küçük olan göktaşları mikrometeor olarak adlandırılır. Dünya dışı göktaşları atmosfer ile bağlı kalmadan diğer gök cisimlerine etki yapan nesnelerdir. Ay'da veya Mars'ta bulunurlar.
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