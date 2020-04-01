Buzağı desteği ödemeleri yattı mı? 2020 yılı buzağı parası kaç TL, nasıl alınır?

Buzağı desteklemeleri hakkında araştırmalar güncel olarak gerçekleştiriliyor. Buzağı desteklemesi 2020 ne zaman ödenecek? Buzağı destekleri ne kadar? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. 2020 yılı devlet desteklemeleri vatandaşları sevindirmeye devam ediyor. Ziraat Bankası şubeleri üzerinden yatırılan buzağı destekleri üreticilerin yüzünü güldürüyor. Bu yıl hayvancılık konusunda birçok destek devlet tarafından verilmeye devam edecek. Buzağı desteklemelerine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.
BUZAĞI DESTEKLEMESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?
2018 2. dönem buzağı desteklemelerinde parası hesabına yatmayan vatandaşların il veya ilçe tarım müdürlüklerine gitmesi gerekiyor. 2019 buzağı destek ödemelerinin ise sırayla hesaplara yatırılması bekleniyor.
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BUZAĞI DESTEKLEMESİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Buzağılar 1/1/2018-31/12/2018 tarihleri arasında doğmuş olmalı,
Birinci dönem buzağı desteklemesine başvuranlar için 1/10/2018 tarihine kadar,
İkinci dönem buzağı desteklemesine başvuranlar için ise 1/4/2019 tarihine kadar TÜRKVET/E-Islah'a kayıt edilmiş,
Doğduğu işletmede en az 4 ay (120 gün) süreyle yaşamış olmalı,
Buzağıların programlı aşıları (dişiler için brusella ve şap, erkekler için şap) yapılmış ve Veteriner Bilgi Sistemine kaydedilmiş olmalıdır.
BUZAĞI DESTEKLERİ 2020 NE KADAR?
4 Ay ve üzeri buzağılara 350 TL/baş
Soy kütüğüne kayıtlı 500 Tl/Baş
Döl Kontrollü Boğanın Yavrusu (ilave) 50 TL/Baş
Yetiştiricilik Bölgesi İlleri (ilave) 200 TL/Baş
2020 YILI HAYVANCILIK DESTEKLERİ
2020 yılında hayvancılık konusunda verilecek olan destekler aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.
4 Ay ve Üzeri Buzağı ve malak 350
Soykütüğüne kayıtlı buzağı desteklemesi 500
Döl Kontrolü 50 (ek)
Yetiştiricilik Bölgesi İlleri 200 (ek)
Anaç Manda 250
Soy kütüğüne kayıtlı manda 400
Malak 150
Soy kütüğüne kayıtlı Malak 400
Sürü yöneticisi desteği 01 Ocak ve 31 Aralık tarihleri için toplamda 5 bin TL
Koyun-Keçi 25 TL/baş
Tiftik 30 TL/baş
Soğutulmuş Manda, koyun-keçi, İnek sütü Bakanlık tarafından her yıl belirlenir.
Her bir sığır için Bakanlık tarafından her yıl belirlenir.
Tohum (kutu) 70 TL/adet
Yaş koza 50 TL/kg
Arılı kovan 10 TL/adet
Ana arı 15 TL/adet
Damızlık ana arı 40 TL/adet
4 ay ve üzeri buzağı : 2. dönem başvuruları istenilen tarihler arasında İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri kanalı ile alınacaktır.
Soy kütüğüne kayıtlı buzağı: 2. dönem başvuruları belirlenen tarihler arasında alınacak olup başvurular Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği' ne yapılacak.
Malak desteklemesi : 150 TL destek için İl ve İlçe Tarım ve Ormancılık Müdürlükleri' ne 400 TL destek için Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği' ne üye olanlar birliklere başvuru yapabileceklerdir.
Organik hayvancılık desteği kapsamında arı yetiştiricisine arılı kovan başına 10-15 lira verilecek.
- 4 ay ve üzeri yaştaki buzağı için 350-600 lira destek verilecek. - Ağrı, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum,
Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Muş, Ordu, Rize, Sivas, Şırnak, Trabzon, Tunceli, Van illerinde doğan buzağılara ilave 100 lira destek ödemesi yapılacak.
Dişi manda ve malak (yavrusu) için 250 lira destek ödenecek.
- Küçükbaş hayvancılığı desteklemek için çoban istihdam desteği, 100 baş ve üzeri anaç koyun keçi varlığına sahip işletmelere veya çobanlara 5 bin lira olarak ödenecek.
- Damızlık koyun-keçi yetiştiriciliğinde, anaç koyun keçi başına 25 lira, Mardin, Siirt ve Şırnak'ta anaç tiftik keçilerine ilave 20 lira ödeme yapılacak.
- Yerli tosunları mevzuatına uygun kesimhanelerde kestiren yetiştiricilere, hayvan başına 250 liraya kadar destek ödemesi yapılacak.
- Oğlak tiftiğinin kilogramına 30 lira, anamal tiftiğin kilogramına 28 lira ve tali tiftiğin kilogramına 20 lira ödeme yapılacak.
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