Devlet, alacağı katma değer vergisini (KDV) sadece satıcıdan almaz, onun yerine alıcı ve satıcı arasında bölüştürür. Bu şekilde ödemenin daha düzgün ve düzenli olmasına katkı sağlar. İki tür tevkifat vardır. Bunlardan biri gelir vergisi tevkifatı, diğeri de KDV tevkifatıdır. Koronavirüs tedbirleri kapsamında Başkan Erdoğan'ın açıkladığı Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketinden yer alan vergi ödemeleri detaylı olarak araştırılıyor. KDV tevkifatı ile SGK primlerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ödemeleri 6'şar ay erteleneceğini açıklandı. Peki KDV tevkifatı Mücbir sebep halinde nasıl uygulanır? Tevkifat nedir, nasıl hesaplanır? İşte detaylar...
Tevkifatlı Fatura Nedir?
Para hususunda kesinti anlamına gelen bir kelime olan tevkifat; vergi bağlamında, vergiler üzerinde bölüşme veya kesinti yapma manasına geliyor. Normal ya da irsaliyeli faturadan bir farkı bulunmayan tevkifatlı faturayı diğerlerinden ayıran özelliği ise, faturaya işlenen verginin alıcı ve satıcı arasında bölüştürülerek ikisinden de alınıyor olması.
Gelir Vergisi Kanunu'nun 94. maddesinde belirtilen gelir çeşitleri üzerinden, yine aynı yasada yer alan kesintiler gelir vergisi tevkifatı olarak nitelendiriliyor.
Kimler Tevkifat Yapar?
Genel bütçe içinde yer alan; daireler, katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler, köyler ve bunların teşkil ettikleri birlikler
Döner sermaye ile çalışan kuruluşlar
Kamu kurumu niteliğinde olan meslek kuruluşları
Kanunla kurulan ya da tüzel kişiliği bulunan emekli ve yardım sandıkları
Bankalar
Kamu İktisadi Kuruluşları ve İktisadi Devlet Teşekkülleri
Özelleştirme kapsamında yer alan kuruluşlar
Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar
Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda olan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan kurum, kuruluş ve işletmeler
Payları İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem gören şirketler
Gelir İdaresi Başkanlığı'nın tevkifat uygulaması sayfasından detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.
Tevkifatlı Fatura Nasıl Hesaplanır?
Örneğin; elimizde KDV Hariç fiyatı 2.000 TL'lik bir ürün olsun. Bu faturaya %18 oranında KDV eklediğimizi düşünelim. O halde bu vergi 360 TL, genel toplam ise 2.360 TL olacak. Yani satıcının 360 TL KDV ödemesi gerekiyor.
Eğer bu faturada tevkifat oranı bulunuyorsa; yarı yarıya bir oranda 360 TL'lik bir KDV tutarı ortaya çıkıyor. Böylelikle KDV'nin 180 TL'lik miktarı satıcıya, kalan 180 TL'lik KDV miktarı ise alıcıya ait oluyor.
Tabii ki tevkifat oranları değişiklik gösterebiliyor. Tevkifatlı fatura talep edildiği takdirde, uygulanacak olan oranın kesinlikle sorulması gerekiyor. Yarı yarıya olduğu gibi, 9/10 gibi bir oran da uygulanabiliyor.
MÜCBİR SEBEP HALİNDE KDV TEVKİFATI NASIL UYGULANIR?
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Başkan Erdoğan'ın açıkladığı Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketinden yer alan vergi ödemeleri detaylı olarak araştırılıyor. KDV tevkifatı ile SGK primlerinin nisan, mayıs ve haziran ödemeleri 6'şar ay erteleneceğini açıklandı.
AVM, demir-çelik, otomotiv, lojistik-ulaşım, sinema-tiyatro, konaklama, yiyecek-içecek, tekstil-konfeksiyon ve etkinlik-organizasyon sektörleri için muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK primlerinin nisan, mayıs ve haziran ödemeleri 6'şar ay ertelenecek.
Gelir İade Başkanlığı resmi internet sitesi üzerinde Mücbir sebep halinde KDV tevkifatı yazsısı şu şekilde;
"213 sayılı Kanuna göre, mücbir sebebin başladığı tarihten sona erdiği tarihe kadar geçen sürede, mücbir sebepten yararlanan mükelleflerin vergi ödevleri ertelenmektedir. Bu kapsamda beyanname verme yükümlülükleri ileri tarihe ertelenen mükelleflerin, mücbir sebep halinde bulunduğu süre içerisinde kısmi tevkifat kapsamındaki alımlarında tevkifat uygulanmaz.
Merkeziniz mücbir sebepten yararlanan mükellef kapsamında olmayıp, mücbir sebepten yararlanan …. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından Merkezinize verilen kısmi tevkifat kapsamındaki hizmetler için Merkezinizce KDV tevkifatı uygulanması gerekmektedir."
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