Tevkifatlı Fatura Nasıl Hesaplanır?

Örneğin; elimizde KDV Hariç fiyatı 2.000 TL'lik bir ürün olsun. Bu faturaya %18 oranında KDV eklediğimizi düşünelim. O halde bu vergi 360 TL, genel toplam ise 2.360 TL olacak. Yani satıcının 360 TL KDV ödemesi gerekiyor.

Eğer bu faturada tevkifat oranı bulunuyorsa; yarı yarıya bir oranda 360 TL'lik bir KDV tutarı ortaya çıkıyor. Böylelikle KDV'nin 180 TL'lik miktarı satıcıya, kalan 180 TL'lik KDV miktarı ise alıcıya ait oluyor.

Tabii ki tevkifat oranları değişiklik gösterebiliyor. Tevkifatlı fatura talep edildiği takdirde, uygulanacak olan oranın kesinlikle sorulması gerekiyor. Yarı yarıya olduğu gibi, 9/10 gibi bir oran da uygulanabiliyor.