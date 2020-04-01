4/d’li taşerona tediyeler erken ödenecek mi?

Emeklilere ve dar gelirlilere bayram ikramiyelerinin erken ödenmesi sonrasında gözler 4-D taşeron işçilerinin Tediye ödemelerine çevrildi. Tedhiye ödemeleri erken ödenecek mi?
Tediye Ödemeleri Ne Zaman?
Kamu kurumları ile devlete ait şirketlere 4/D'li statüsünde çalışan işçilere 1 yılda toplamda 52 günlük ödeme yapılmakta olup bu ödemelerin her biri 13'er günlük şeklinde 4 defa olmak üzere gerçekleşmektedir. Bu 4 ödeme arasında 2020 yılının ilk ödemesini ocak ayı sonu ile şubat başında almış olup işçileri bir sonraki ödemesini ise yapılan açıklama doğrultusunda Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı takvime göre mayıs ayı içerisinde hatta mayıs ayının son döneminde alacağı belirtildi.
Fakat açıklanan takvime bakıldığında ödemelerin öne çekilip çekilmeyeceği ise merak konusu oldu. Zira bu zor günlerde çalışmak durumunda kalan, evde kalmak durumunda olan veya ücretli/ücretsiz izne çıkarılan taşeron konu ile ilgili gelecek haberi bekliyor.
Şu An Açıklama Yok
Geçtiğimiz aylarda Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanan takvimde işçilere mayıs ayı döneminde bir ödeme yapılacağı belirtilmişti. Fakat bu süreçte devlet birçok ödemeyi öne çekti. Bu noktada Çalışma Bakanlığı eğer erken ödeme açıklaması yaparsa işçilere nisan ayında 913 TL tediye ödemesi yapılabilecek.
Taşeron işçilere ek zam
Kamu kurumlarında çalışan taşeron işçilerin kadroya alınmalarının ardından düzenlemeler yapıldı.taşeron işçilere yapılan bu düzenlemeler öncesinde maaşlarının asgari ücret oranının belirlenmesini ve bu oran üzerinden güncel maaşlarının yeniden hesaplanmalarını talep etmişlerdi. Mahkemeler ise bu konuda işçilerin taleplerini haklı buldu.farklı kurumlarda çalışan taşeron işçiler benzer davalar kazandılar. işçilerin davalardan lehine olmasının ardından ise bazı işçi sendikaları, kendi sendika üyelerinin tamamı için yüzdelik dilim düzenlemesi için çalışmalar başlatmışlardı.
BÜTÜN 4/D'Lİ İŞÇİLERE SAĞLANSIN TALEBİ
Sendikaların bu konunun ardından ise taşeron işçiler bu düzenlemenin Çalışma Bakanlığınca yapılacak olan toplu iş sözleşmesinde ele alınmasını bu hakkın bütün 4/D'li işçilere sağlanmasını talep ettiler. fakat Çalışma Bakanlığı bu konuda herhangi bir bilgi vermedi. Bakanlığın yüzdelik konusunda ne yanıt vereceği henüz bilinmiyor. İşçi sendikaları ise bu konuda düzenleme olması için baskılarını artırıyor.