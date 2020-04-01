Fitre miktarı ne kadar? 2020 fitre fiyatı belli oldu! Diyanet İşleri Başkanlığı, 2020 yılında verilecek fitre ve zekatlar hakkında açıklama yaptı. Peki, fitre ne zaman verilir? Fitre zekatı peygamber efendimiz zamanında yemek şeklinde verilirdi. Zekat miktarı, ne kadar zengin olduklarına bakılmaksızın herkes için aynıdır. İhtiyaçlarının üzerinde ve ailelerinin yiyeceklerinden fazlasına sahip olan her Müslüman fitre vermek zorundadır. Bir evdeki her insandan yaklaşık 2 kg un, buğday, arpa veya pirinç, sunulabilecek minimum zekat miktarıdır. Peki, 2020 fitre miktarı ne kadar?
2020 FİTRE MİKTARI!
Diyanet İşleri Bakanlığı bu yıl verilmesi gereken fitre miktarlarını 27 TL olarak açıkladı.
FİTRE NEDİR?
Her Müslüman için, kendi adına ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler varsa (bakmakla yükümlü oldukları kişiler: Eş, çocuklar vb.) adına ödeme yapılması zorunludur. Eskiden Peygamber efendimiz zamanında bir hesaplama aracıdır ve bir Saa, 3,28 litre veya yaklaşık 2,73 kg pirinç, 2,8 kg buğday, 2,7 kg hurma veya 2,4 kg arpaya eşdeğerdir.
Bugün, bir Sa'a eşdeğer olan 12 $ AUD tutarında nakit ödeme yapabilirsiniz. Fitre veren biri nispeten zengin ise, aynı zamanda bir saâa miktarından daha fazla ödeme yapması daha iyi olur.
Fitre, her Müslümanın oruç gününün son gününden bayram namazının başlangıcına kadar (ertesi gün güneşin doğuşundan kısa bir süre sonra) zorunlu hale gelir.
FİTRE KİMLERE VERİLİR?
Fitre fakir olmak şartı ile geline, damada, kayınvalideye, kayınpedere, kayınbiradere, üvey çocuğa fitre verilir. Hala, amca, dayı, teyze gibi akrabaya fitre vermek daha çok sevap olur. İmameyne göre, borçlu ve fakir kimseye, hanımı fitre verebilir.
FİTRE NE ZAMAN VERİLİR?
Fıtır sadakası, Ramazan orucunun farz kılındığı hicretin 2. yılı Şaban ayında, zekâttan önce meşru kılınmıştır. Varlığı yerinde olan aileler ile yoksul aileler arasında önemli bağ oluşmasını sağlayan fitre bayramda yoksul ailelerinde gerekli ihtiyaçlarını sağlayarak bayram sevincine ortak olması maksadıyla yapılan yardımdır.
Fitre sadakasının vakti; Bayram günü tan yerinin ağarmasıyla, Bayram namazından çıkma zamanına kadardır. Bayram namazından sonra fitre'nin zamanı geçer.
Ramazan'ın sonunda orucu açma (el-fıtr) veya insan olarak yaratılma (el-fıtra) anlamlarına gelen fıtır sadakası, Ramazan-ı şerifin sonuna yetişen ve temel ihtiyaçlarından başka en az nisap miktarı bir mala sahip bulunan her hür müslümanın kendisi ve velayeti altındaki kimseler için verilmesi vacip olan bir sadakadır. İnsan fıtratındaki yardımlaşma ve dayanışmanın bir gereği olarak insan varlığının zekâtı kabul edilmiştir. Buna yalnız "fitre" de denir ki fıtrat sadakası, yani sevap için verilen yaratılış ihsanı, can sadakası veya beden sadakası demektir.
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