Bugün, bir Sa'a eşdeğer olan 12 $ AUD tutarında nakit ödeme yapabilirsiniz. Fitre veren biri nispeten zengin ise, aynı zamanda bir saâa miktarından daha fazla ödeme yapması daha iyi olur.

Fitre, her Müslümanın oruç gününün son gününden bayram namazının başlangıcına kadar (ertesi gün güneşin doğuşundan kısa bir süre sonra) zorunlu hale gelir.

FİTRE KİMLERE VERİLİR?

Fitre fakir olmak şartı ile geline, damada, kayınvalideye, kayınpedere, kayınbiradere, üvey çocuğa fitre verilir. Hala, amca, dayı, teyze gibi akrabaya fitre vermek daha çok sevap olur. İmameyne göre, borçlu ve fakir kimseye, hanımı fitre verebilir.