1000 TL yardım parası nasıl alınır? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ihtiyaç sahibi vatandaşların tespit edildiğini belirterek 2 milyon aileye yardım yapılacağını da duyurdu. Bakan Selçuk'un açıkladığı ihtiyaç sahiplerine verilecek 1000 liranın hesaplara geçme tarihi netlik kazandı. Nisan ayının ilk gününde vatandaşların 1000 TL sosyal yardım parası ne zaman, ayın kaçında ödenecek sorusuyla ilgili araştırmaları artış gösterdi.

1000 TL SOSYAL YARDIM PARASI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ödemelere ilişkin şu bilgiyi verdi:

- 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu veya

- 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun