32, 46, 92 ve 181 günlük Nisan ayı günlük vadeli mevduat faizi kazancı kaç para? En yüksek faiz veren bankalar... Koronavirüs etkisi ile finansal piyasalarda panik işlemleri, tasarruf sahiplerini mevduat hesabına yönlendiriyor. En yüksek mevduat faizi getirisinin negatif getiri sağladığı vadeli mevduat hesaplarında banka banka güncel 32 günlük en yüksek faiz oranlarını sizler için derledik. İşte bankaların güncel mevduat faiz oranları… Müşteri vadeli hesaplardan da dilediği zaman para çekme hakkına sahiptir. Ancak vade bitiminden önce para çekilmek istenirse kazanılan faiz üzerinden indirim yapılır veya faiz hakkı kaybedilir.
PARAMA 32 GÜNDE NE KADAR FAİZ GETİRİSİ ALABİLİRİM?
32 günlük mevduat faizleri içerisinde en yüksek vadeli mevduat faizi veren banka Burgan Bank'ın oranı ile yapılan mevduat faiz getirisi hesaplama sonuçlarına göz atarak, birikimleriniz için elde edeceğiniz getiriyi öngörebilirsiniz.
HSBC 32 günlük vadeli mevduat faizi yüzde 10.25
Burgan Bank 32 günlük vadeli mevduat faizi yüzde 11.30
Fibabanka 32 günlük vadeli mevduat faizi yüzde 11.00
Alternatif Bank 32 günlük vadeli mevduat faizi yüzde 11.00
Aktif Bank 32 günlük vadeli mevduat faizi yüzde 11.12
Anadolubank 32 günlük vadeli mevduat faizi yüzde 9.70
ICBC 32 günlük vadeli mevduat faizi yüzde 9.70
Odeabank 32 günlük vadeli mevduat faizi 11.00
Ziraat Bankası 32 günlük vadeli mevduat faizi yüzde 9.40
Halkbank 32 günlük vadeli mevduat faizi yüzde 9.75
Vakıfbank 32 günlük vadeli mevduat faizi yüzde 9.00
İş Bankası 32 günlük vadeli mevduat faizi yüzde 9.85
Akbank 32 günlük vadeli mevduat faizi yüzde 9.00
Garanti BBVA 32 günlük vadeli mevduat faizi yüzde 9.00
ING 32 günlük vadeli mevduat faizi yüzde 11.00
TEB 32 günlük vadeli mevduat faizi yüzde 10.50
Denizbank 32 günlük vadeli mevduat faizi yüzde 10.50
Şekerbank 32 günlük vadeli mevduat faizi yüzde 9.75
Enpara 32 günlük vadeli mevduat faizi yüzde 9.90
Yapı Kredi Bankası 32 günlük vadeli mevduat faizi yüzde 10.00
QNB Finansbank 32 günlük vadeli mevduat faizi yüzde 10.70
Bin Liram 32 Günde (Aylık) Ne Kadar Faiz Getirir?
Mevduat Tutarı: 1.000 TL
Mevduat Faiz Oranı: %11,30
Aylık Net Faiz Getirisi: 8,40 TL
10 Bin Liram 32 Günde (Aylık) Ne Kadar Faiz Getirir?
Mevduat Tutarı: 10.000 TL
Mevduat Faiz Oranı: %11,30
Aylık Net Faiz Getirisi: 83,98 TL
20 Bin Liram 32 Günde (Aylık) Ne Kadar Faiz Getirir?
Mevduat Tutarı: 20.000 TL
Mevduat Faiz Oranı: %11,30
Aylık Net Faiz Getirisi: 167,96 TL
30 Bin Liram 32 Günde (Aylık) Ne Kadar Faiz Getirir?
Mevduat Tutarı: 30.000 TL
Mevduat Faiz Oranı: %11,30
Aylık Net Faiz Getirisi: 251,94 TL
40 Bin Liram 32 Günde (Aylık) Ne Kadar Faiz Getirir?
Mevduat Tutarı: 40.000 TL
Mevduat Faiz Oranı: %11,30
Aylık Net Faiz Getirisi: 335,92 TL
50 Bin Liram 32 Günde (Aylık) Ne Kadar Faiz Getirir?
Mevduat Tutarı: 50.000 TL
Mevduat Faiz Oranı: %11,30
Aylık Net Faiz Getirisi: 419,90 TL
60 Bin Liram 32 Günde (Aylık) Ne Kadar Faiz Getirir?
Mevduat Tutarı: 60.000 TL
Mevduat Faiz Oranı: %11,30
Aylık Net Faiz Getirisi: 503,87 TL
70 Bin Liram 32 Günde (Aylık) Ne Kadar Faiz Getirir?
Mevduat Tutarı: 70.000 TL
Mevduat Faiz Oranı: %11,30
Aylık Net Faiz Getirisi: 587,85 TL
80 Bin Liram 32 Günde (Aylık) Ne Kadar Faiz Getirir?
Mevduat Tutarı: 80.000 TL
Mevduat Faiz Oranı: %11,30
Aylık Net Faiz Getirisi: 671,83 TL
90 Bin Liram 32 Günde (Aylık) Ne Kadar Faiz Getirir?
Mevduat Tutarı: 90.000 TL
Mevduat Faiz Oranı: %11,30
Aylık Net Faiz Getirisi: 755,81 TL
100 Bin Liram 32 Günde (Aylık) Ne Kadar Faiz Getirir?
Mevduat Tutarı: 100.000 TL
Mevduat Faiz Oranı: %11,30
Aylık Net Faiz Getirisi: 839,79 TL
125 Bin Liram 32 Günde (Aylık) Ne Kadar Faiz Getirir?
Mevduat Tutarı: 125.000 TL
Mevduat Faiz Oranı: %11,30
Aylık Net Faiz Getirisi: 1.049,73 TL
150 Bin Liram 32 Günde (Aylık) Ne Kadar Faiz Getirir?
Mevduat Tutarı: 150.000 TL
Mevduat Faiz Oranı: %11,30
Aylık Net Faiz Getirisi: 1.259,68 TL
175 Bin Liram 32 Günde (Aylık) Ne Kadar Faiz Getirir?
Mevduat Tutarı: 175.000 TL
Mevduat Faiz Oranı: %11,30
Aylık Net Faiz Getirisi: 1.469,62 TL
200 Bin Liram 32 Günde (Aylık) Ne Kadar Faiz Getirir?
Mevduat Tutarı: 200.000 TL
Mevduat Faiz Oranı: %11,30
Aylık Net Faiz Getirisi: 1.679,57 TL
250 Bin Liram 32 Günde (Aylık) Ne Kadar Faiz Getirir?
Mevduat Tutarı: 250.000 TL
Mevduat Faiz Oranı: %11,30
Aylık Net Faiz Getirisi: 2.099,46 TL
300 Bin Liram 32 Günde (Aylık) Ne Kadar Faiz Getirir?
Mevduat Tutarı: 300.000 TL
Mevduat Faiz Oranı: %11
Aylık Net Faiz Getirisi: 2.459,68 TL
400 Bin Liram 32 Günde (Aylık) Ne Kadar Faiz Getirir?
Mevduat Tutarı: 300.000 TL
Mevduat Faiz Oranı: %11
Aylık Net Faiz Getirisi: 3.278,90 TL
500 Bin Liram 32 Günde (Aylık) Ne Kadar Faiz Getirir?
Mevduat Tutarı: 500.000 TL
Mevduat Faiz Oranı: %11
Aylık Net Faiz Getirisi: 4.098,63 TL
1 Milyonum 32 Günde (Aylık) Ne Kadar Faiz Getirir?
Mevduat Tutarı: 1.000.000 TL
Mevduat Faiz Oranı: %11
Aylık Net Faiz Getirisi: 8.197,26 TL
Vadesiz mevduat:
Süresiz ve karşılıksız olarak bankalar nezdinde açılan hesaplardır. Tüketici için bir çeşit saklama hesabıdır. Kişilerin maaşının yattığı, bu hesap üzerinden başkasına para transferi ya da fatura ödemesi yapabildikleri hesaplardır. Hesap sahibi dilediği zaman parasını çekebilir. Ayrıca bu hesaplar üzerinden birikimlerini çeşitli yatırım araçlarına aktarabilirler.
Vadeli mevduat:
Belirli bir süre için ve bir karşılık bekleyerek açılan hesaptır. Mevduat bankaları paranın bankada tutulacağı süreye göre hesaptaki paraya faiz öder. Vadeli mevduat hesapları 1 aylık, 3 aylık, 6 aylık ya da 1 yıllık açılabileceği gibi 22 günlük, 42 günlük gibi gün hesabı yapılarak da açılabilir. Müşteri vadeli hesaplardan da dilediği zaman para çekme hakkına sahiptir. Ancak vade bitiminden önce para çekilmek istenirse kazanılan faiz üzerinden indirim yapılır veya faiz hakkı kaybedilir.
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