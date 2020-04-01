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    • Ekonomi
    • 01.04.2020 Gazete
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    2 milyon aileye 1000’er liralık yardım bugün başlıyor!

    2 milyon ihtiyaç sahibi aileye 1.000’er TL ödenmeye başladı. Bugün doğum yılının son rakamı 0 ve 5 olanlar paralarını alırken, ödemeler 5 Nisan’da tamamlanacak. Kartı olanlar 1000 liralık desteği tüm kamu bankalarının 'lerinden komisyonsuz çekebilecek.

    1000’er lira hesapta
    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Coronavirüs tedbirleri kapsamında 2 milyon ihtiyaç sahibi aileye 1.000'er lira tutarındaki ödemeleri başladı. Ödemeler doğum yılının son rakamına göre belirlenen tarihlerde yapılırken, 5 Nisan'da tamamlanacak. PTT; 2 milyon ihtiyaç sahibi aileye 1000'er TL tutarındaki ödemelerini bugünden itibaren işyerlerinden ve 'lerden ulaştıracağını duyurdu.

    İŞSİZLİK MAAŞI 5 NİSAN'DA
    maaşı ödemelerine ilişkin de açıklama yapan , şu bilgileri verdi: "İşyerlerimizde yoğunluğun önüne geçebilmek amacıyla Bakanlık ile yapılan görüşmeler sonucu 2022 sayılı Kanun kapsamındaki yardım ödemeleri öne çekilerek, işsizlik ödenekleri ile aynı döneme denk gelmemesi sağlanmıştır. Bu kapsamda şirketimizde hesabı bulunan işsizlik ödeneği almaya hak kazanmış müşterilerimizin işsizlik ödemelerini 5 Nisan'dan itibaren hesaplarına yatıracağız."


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