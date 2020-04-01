Halk arasında güvenilir yatırım aracı olarak görülen altın fiyatlarında hareketli dakikalar yaşanıyor. Altın fiyatlarındaki dalgalı seyrin ardından konu hakkında araştırmalarda artış yaşandığı görülüyor. İstanbul serbest piyasada 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,06 artışla 341,20 liradan tamamladı. Altın yatırımı olan vatandaşlar bu kapsamda 1 Nisan anlık çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar oldu sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?