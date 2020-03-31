THY yönetimi dışındaki hissedarların elektronik ortamda katıldığı Yıllık Olağan Genel Kurul'da THY Yönetim Kurulu Üyesi Ogün Şanlıer istifa ederken yerine Melih Ecertaş getirildi.
THY'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, "Sayın Ogün Şanlıer'in 31.03.2020 tarihinde Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden istifa etmesi sebebiyle, münhal bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine; Ana Sözleşmenin 10. Maddesi gereğince ilk Genel Kurul toplantısında onaya sunulmak üzere, Sayın Melih Şükrü Ecertaş'ın Sermaye Piyasası Kurulu Bağımsızlık oluruna tabi olmak üzere bağımsız üye olarak atanmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.
MELİH ECERTAŞ KİMDİR?
1987 Bursa İnegöl doğumlu olan Melih Ecertaş, 2004 yılında Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. 2009 yılında Beykent Üniversitesi İşletme Bölümü'nü birincilikle bitirdi.
Lisans eğitiminin ardından kazandığı Fulbright bursuyla Amerika'nın Boston şehrinde Emerson College'da Pazarlama İletişimi alanında yüksek lisans yaptı. MIT/Sloan School of Management'ta araştırma asistanlığının ardından, Gebze Teknik Üniversitesi'nde İnsan Kaynakları alanında doktora çalışmasına devam etmektedir.
2011-2019 yılları arasında Çilek Mobilya'da Kurumsal Gelişim Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini üstlenmiştir.
2015-2017 yılları arasında İnsan Kaynakları ve Yönetim Danışmanlığı alanında faaliyet gösteren Mental HR'da Kurucu ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır.
Yurt içi ve yurtdışı pek çok organizasyonda "İnsan Kaynakları Sistem Tasarımı, Performans Yönetim Sistemleri, Çalışan Ödüllendirme Modelleri, Stratejik Planlama, Yetenek Yönetimi, İK Dijital Dönüşümü ve diğer Organizasyonel Gelişim" projelerinde görev almıştır.
2018 yılında uluslararası yatırım danışmanlığı şirketi Eurasia Invest'in kurucuları arasında yer almıştır ve halen Yönetim Kurulu üyesi olarak görevini sürdürmektedir.
Orta öğretim yıllarından bu yana sivil toplum ve gençlik çalışmalarının içerisinde yer alan Ecertaş, 2012-2018 yıllarında AK Parti Gençlik Kolları'nda İl Teşkilatı'ndan Genel Merkez'e kadar çeşitli kademelerde önemli sorumluluklar üstlenmiştir. Halen gençlikle ilgili çeşitli STK'larda gönüllü faaliyetlerde bulunmaya devam etmektedir.
İleri derecede İngilizce, orta düzeyde Almanca ve Arapça bilen Melih Ecertaş, evli ve iki çocuk babasıdır.
THY'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, "Sayın Ogün Şanlıer'in 31.03.2020 tarihinde Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden istifa etmesi sebebiyle, münhal bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine; Ana Sözleşmenin 10. Maddesi gereğince ilk Genel Kurul toplantısında onaya sunulmak üzere, Sayın Melih Şükrü Ecertaş'ın Sermaye Piyasası Kurulu Bağımsızlık oluruna tabi olmak üzere bağımsız üye olarak atanmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.
MELİH ECERTAŞ KİMDİR?
1987 Bursa İnegöl doğumlu olan Melih Ecertaş, 2004 yılında Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. 2009 yılında Beykent Üniversitesi İşletme Bölümü'nü birincilikle bitirdi.
Lisans eğitiminin ardından kazandığı Fulbright bursuyla Amerika'nın Boston şehrinde Emerson College'da Pazarlama İletişimi alanında yüksek lisans yaptı. MIT/Sloan School of Management'ta araştırma asistanlığının ardından, Gebze Teknik Üniversitesi'nde İnsan Kaynakları alanında doktora çalışmasına devam etmektedir.
2011-2019 yılları arasında Çilek Mobilya'da Kurumsal Gelişim Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini üstlenmiştir.
2015-2017 yılları arasında İnsan Kaynakları ve Yönetim Danışmanlığı alanında faaliyet gösteren Mental HR'da Kurucu ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır.
Yurt içi ve yurtdışı pek çok organizasyonda "İnsan Kaynakları Sistem Tasarımı, Performans Yönetim Sistemleri, Çalışan Ödüllendirme Modelleri, Stratejik Planlama, Yetenek Yönetimi, İK Dijital Dönüşümü ve diğer Organizasyonel Gelişim" projelerinde görev almıştır.
2018 yılında uluslararası yatırım danışmanlığı şirketi Eurasia Invest'in kurucuları arasında yer almıştır ve halen Yönetim Kurulu üyesi olarak görevini sürdürmektedir.
Orta öğretim yıllarından bu yana sivil toplum ve gençlik çalışmalarının içerisinde yer alan Ecertaş, 2012-2018 yıllarında AK Parti Gençlik Kolları'nda İl Teşkilatı'ndan Genel Merkez'e kadar çeşitli kademelerde önemli sorumluluklar üstlenmiştir. Halen gençlikle ilgili çeşitli STK'larda gönüllü faaliyetlerde bulunmaya devam etmektedir.
İleri derecede İngilizce, orta düzeyde Almanca ve Arapça bilen Melih Ecertaş, evli ve iki çocuk babasıdır.
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