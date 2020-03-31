Hangi banka ne kadar promosyon ödüyor? Mart ayının ilk günlerinde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Ziraat Bankası arasında emeklilere banka promosyonu verilmesi için protokol imzalanmıştı. Bilindiği üzere 1 Mart 2017'de ilk promosyonunu alan emekliler, 1 Mart 2020'de ikinci promosyona hak kazandı. İşte TEB, Ziraat Bankası, ING, Garanti BBVA ve Akbank promosyon ödeme ücretleri...

HANGİ BANKA NE KADAR PROMOSYON VERİYOR?

YAPI KREDİ

Yapı Kredi'nin açıklamasına göre, emekli maaşlarının yatırılması için 31 Mart'a kadar bankayı tercih eden ve 3 yıl maaşlarını Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren emekliler 1000 liraya varan nakit promosyon alabilecek.