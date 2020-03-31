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    • Ekonomi
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    • 31.03.2020 09:35
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    Son dakika: ve de bir daha!

    Son dakika haberi... Akaryakıtta haberleri peş peşe geliyor. Bu gece yarısından geçerli olmak üzere de 8 kuruş, de 10 kuruş indirim bekleniyor.

    Benzin ve motorinde indirim

    Petrol savaşı sonrası petrol fiyatları tarihi düşüş yaşıyor. Bu durum Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarına da olarak yansıyor. Bu gece yarısından geçerli olmak üzere de 8 kuruş, de 10 kuruş indirim bekleniyor.

    BRENT PETROLÜN VARİLİ 24,57 DOLAR
    Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda 24,57 dolardan işlem görüyor.

    Dün 24,26 doları gören Brent petrolün varil fiyatı, günü 23,46 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.08 itibarıyla kapanışa göre yüzde 4,73 artışla 24,57 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 19,57 dolardan alıcı buldu.

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