Kısa çalışma ödeneği başvuru şartları nelerdir? Kısa çalışma ödeneğine kimler başvurabilir? Asgari ücretli işçilere 1752 TL maaş desteği için gözler İŞKUR'un kısa çalışma ödeneğine çevrildi. Koronavirüs salgını nedeniyle işleri aksayan veya işlerini yapamayan işletmeler kısa çalışma ödeneğinden faydalanabilir. Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son oniki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının % 60'ıdır. Peki, kısa çalışma ödeneği ile kim ne kadar maaş alacak? İŞKUR kısa çalışma ödeneği başvuru şartları nelerdir? İşte yanıtı!

İŞKUR KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ

Son 12 ay boyunca asgari ücretli çalışanlar için bir yıllık prime esas kazançlarının aylık ortalaması kadar ödeme olacak. Asgari ücretli çalışan için 2.943 TL, vergilerin düşüldüğünde ise 1.752,40 TL en az ödeme yapılabilecek.