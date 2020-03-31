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    • 31.03.2020 18:56
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    Borsada en çok değer kazanan hisseler hangileri?

    'da BIST 100 endeksi, günü (31 Mart) yüzde 1,80 değer kazancıyla 89.643,71 puandan tamamladı. Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları da belli oldu.

    Borsada en çok değer kazanan hisseler

    'da BIST 100 endeksi, günü (31 Mart) yüzde 1,80 değer kazancıyla 89.643,71 puandan tamamladı.

    Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    GSD Holding 1,21 1,10 10,00
    Pegasus 34,20 31,10 9,97
    Gözde Girişim 2,87 2,61 9,96
    Sasa Polyester 8,77 7,98 9,90
    Çemtaş 5,57 5,07 9,86
    Bursa Çimento 3,13 2,85 9,82
    Turcas Petrol 2,02 1,84 9,78
    Güneş Sigorta 2,17 1,98 9,60
    Klimasan Klima 12,80 11,70 9,40
    Alarko GMYO 11,30 10,33 9,39
    Anadolu Cam 3,13 2,87 9,06
    Enka İnşaat 6,22 5,71 8,93
    Aksigorta 4,65 4,30 8,14
    Batı Çimento 2,11 1,96 7,65
    İş Finansal Kiralama 2,87 2,69 6,69
    Odaş Elektrik 1,36 1,28 6,25
    TAV Havalimanları 16,56 15,60 6,15
    Kerevitaş Gıda 3,38 3,19 5,96
    Çelebi 58,00 54,80 5,84
    Torunlar GMYO 1,86 1,76 5,68

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