Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü (31 Mart) yüzde 1,80 değer kazancıyla 89.643,71 puandan tamamladı.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|GSD Holding
|1,21
|1,10
|10,00
|Pegasus
|34,20
|31,10
|9,97
|Gözde Girişim
|2,87
|2,61
|9,96
|Sasa Polyester
|8,77
|7,98
|9,90
|Çemtaş
|5,57
|5,07
|9,86
|Bursa Çimento
|3,13
|2,85
|9,82
|Turcas Petrol
|2,02
|1,84
|9,78
|Güneş Sigorta
|2,17
|1,98
|9,60
|Klimasan Klima
|12,80
|11,70
|9,40
|Alarko GMYO
|11,30
|10,33
|9,39
|Anadolu Cam
|3,13
|2,87
|9,06
|Enka İnşaat
|6,22
|5,71
|8,93
|Aksigorta
|4,65
|4,30
|8,14
|Batı Çimento
|2,11
|1,96
|7,65
|İş Finansal Kiralama
|2,87
|2,69
|6,69
|Odaş Elektrik
|1,36
|1,28
|6,25
|TAV Havalimanları
|16,56
|15,60
|6,15
|Kerevitaş Gıda
|3,38
|3,19
|5,96
|Çelebi
|58,00
|54,80
|5,84
|Torunlar GMYO
|1,86
|1,76
|5,68
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.