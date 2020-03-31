Türkiye Corona vaka sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı son dakika Corona tablosu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 31 Mart Salı Türkiye'de ölü, iyileşen, entübe hasta sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı tarafından her akşam açıklanan verilerle, salgının son durumu ve ülkede yayılma hızı yakından takip ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca verileri grafikler ve tablolar eşliğinde açıklıyor. Peki, Türkiye Corona vaka sayısı kaç oldu? İşte, Sağlık Bakanlığı son dakika Corona açıklamaları!
TÜRKİYE CORONA VAKA SAYISI KAÇ OLDU? (31 MART SALI)
Günün verileri henüz açıklanmadı. Veriler açıklandığı takdirde haberimizden öğrenebileceksiniz.
TÜRKİYE'DE SON DURUM NEDİR?
Ülkemizde dün 37 hasta vefat ederken, Corona virüs yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı 168 kişiye yükseldi. Bir günde en çok ölümün yaşandığı gün oldu.
Yapılan testler sonucunda 1.610 vaka daha tespit edildi.
Ülke genelinde vaka sayısı toplam 10.827'ye ulaştı. Toplam yoğun bakım hasta sayısı 725, toplam entübe hasta sayısı ise 523 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise şu güne kadar 162 kişi oldu.
MİLLİ DAYANIŞMA KAMPANYASI BAŞLADI!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından "Millete Sesleniş" konuşmasında Milli Dayanışma Kampanyası başlattıklarını açıkladı.
"Biz bize yeteriz Türkiyem" diyerek başlattıkları bu kampanya için, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, yardım hesabı açıldığını belirten Erdoğan, kampanyaya kısa mesajla da bağış yapılabileceğini söyledi.
Amacın, yevmiye ile geçimini sürdüren kesimler başta olmak üzere alınan tedbirlerden dolayı mağdur olan dar gelirli vatandaşlara ilave destek sağlamak olduğunu dile getiren Erdoğan, her ilde ve ilçede Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşların belirlenerek yardımların kendilerine sunulacağını vurguladı.
OKMEYDANI ARAŞTIRMA VE EĞİTİM HASTANESİ AÇILDI
Bakan Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarına da hizmet sunacak Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesinin 600 yataklı ilk etabının bugün itibarıyla hizmete açıldığını bildirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ayrıca sosyal medyada yer alan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin verilerde tutarsızlık olduğu yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğunu belirtti. Açıklanan sayısal verilerin kanıta dayalı olduğunu vurgulayan Koca, "Doğrudan Kovid-19 tanısını esas almıştır. Veriler, anlık gerçek verilerdir. Gerçekleri çarpıtmanın kimseye faydası yoktur." değerlendirmesinde bulundu.
Sağlık Bakanlığınca, ülke genelinde 44 ilde 73 merkezin "Kovid-19 Tanı Laboratuvarı" olarak yetkilendirildiği, yetkisi olmadığı halde tanı testlerini çalıştığı tespit edilen merkezler hakkında yasal inceleme ve cezai işlem başlatılacağı belirtildi.
31 MART CORONA VİRÜS SON DAKİKA!
17.00 | ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 657 artarak 3 bin 170'e yükseldi.
15.40 | Dünyadaki 801 bin Corona virüs vakasından 172 bini iyileşti
15.30 | Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan çalışmalar sonucunda, İstanbul Küçükköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, Otomatik 3 Katlı Telli Ultrasonik Cerrahi Maske Makinesi'nin üretimi tamamlandı. Lisede günde 100 bin cerrahi maske üretimine başlandı.
14.00 | Dünya genelindeki Corona virüs vaka sayısı 800 bini aştı
13.00 | Isparta'da umre dönüşü Corona virüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan, Kentteki Murat Hüdavendigar Erkek Öğrenci Yurdu'nda karantina altında bulunan ve Son Kovid-19 testleri negatif çıkan 587 kişiden 293'ünün karantina süreci tamamlandı.
12.30 | İspanya'da Corona virüs kaynaklı son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 849 oldu ve toplam rakam 8 bin 189'a yükseldi.
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