Remdesivir nedir? Remdesivir maddesi Korona virüsle mücadelede umut ışığı oldu. Dünyanın 50 hastanesinde test edilecek madde sayesinde virüsün yayılmasının engellenmesi amaçlanıyor. Remdesivir içeren ilaçlar hangileri? Remdesivir Türkiye'de var mı? Remdesivir ilacının Almanya'da bin kişi üzerinde araştırılacağı, Kiel Üniversitesi hastanesinin dışında Hamburg Münih ve Düsseldorf'taki hastanelerde de test edileceği açıklandı. Yapılan testlerin sonuçlarının üç ay içinde alınması bekleniyor.
HASTALAR ÜZERİNDE TEST EDİLECEK
Kiel Üniversitesi İç Hastalıkları Kliniği Müdürü Profesör Stefan Schreiber, "Korona virüslerin insan vücudunda çoğalmasını engellediği düşünülen 'Remdesivir' birleşeninin aslında bildiğimiz eski bir maddedir. Ebola virüsü için geliştirilmiştir. Bu madde ile şu anda muhtemelen virüsü ve üremesini engelleyecek tek madde konumundadır. Bu yüzden umutlar çok yüksek. Remdesivir'in test sonuçlarını doktorlarımız çok merakla bekliyor. Test sonucunda alacağımız ilk olumlu neticede doktorlarımız damar yoluyla hastalara uygulamaya başlamak istiyorlar. Hem virüsü taşıyan hem de virüsün yayıldığı yoğun bakım ünitelerinde yatan ve bu ilacın kullanılmasına müsaade eden hastalara uygulanacak ve her hasta yakinen takip ederek" diyerek umutlu olduklarını söyledi.
Kiel Üniversitesi hiper tansiyon uzmanı Dr. Rainer Noth, Remdesivir bileşkeni olan ilacı verdikleri hastalarda hızlı bir iyileşme beklediklerini ifade ederek, ilk hasta grubuna 5 gün, ikinci hasta grubuna ise 10 gün ilaç verildiği ve hastaların yakından takip edilerek alacağımız neticeyi merakla beklediklerini söyledi.
REMDESİVİR NEDİR?
Remdesivir, nükleotid analogları sınıfında bulunan yeni bir antiviral ilaçtır. Gilead Sciences tarafından Ebola virüsü hastalığı ve Marburg virüsü enfeksiyonları için bir tedavi olarak geliştirilmiştir. Laboratuvar testleri remdesivir'in SARS-CoV ve MERS-CoV gibi çok çeşitli virüslere karşı etkili olduğunu göstermektedir. İlaç, 2013-2016 Batı Afrika Ebola virüsü salgını tedavisinde kullanıldı. İlaç güvenli olduğu ortaya çıkmasına rağmen, Ebola virüsü gibi filovirüslere karşı özellikle etkili değildi .
Koronavirüs SARS-CoV-2'nin neden olduğu 2019-20 koronavirüs salgına yanıt olarak Gilead, etkilerini incelemek için Çin tıbbi yetkilileri ile işbirliği içinde "az sayıda hasta" için remdesivir sağladı. Gilead ayrıca remdesivir'in SARS-CoV-2'ye karşı laboratuvar testlerine başladı. Gilead, remdesivir'in hayvanlarda SARS ve MERS'e karşı "aktif olduğu" belirtti.
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