Karantina olan iller, ilçeler, köyler hangileri? Karantinaya alınan yerler neresi? Koronavirüs önlemleri kapsamında birçok bölge için karantina kararı alınıyor. Karantina olan bölgelere giriş çıkışlar güvenlik güçleri tarafından yasaklanıyor. Peki, karantina olan iller, ilçeler, köyler hangileri? Karantina kararları toplum sağlığını ve vatandaşların güvenliğini sağlamak için alınmaktadır.

ÇORUM

Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir köy corona virüs şüphesiyle tedbir amacıyla karantinaya alındı. İlçeye bağlı Oyaca köyünde yaşayan bir kişinin testlerinin pozitif çıkması üzerine köye giriş ve çıkışlar geçici olarak durduruldu. Jandarma ekipleri tarafından giriş ve çıkışlara kapatılan köyde sağlık ekipleri sürekli kontrol yaparken, yapılan anonslarla da köylülerden dışarı çıkmamaları isteniyor.

DÜZCE

Düzce Valiliği tarafından il genelinde bulunan tüm köylerde ev karantinası uygulaması başlatıldı. Köye şehir dışından gelen her kişi "Ev karantinasına" alınarak 14 gün takip edilecek.Düzce İl Pandemi Kurulunun gerçekleştirdiği olağanüstü toplantı sonrasında il genelinde bulunan 278 köy muhtarına yeni kararları açıkladı. Buna göre il genelinde tüm köylerde ev karantinası süreci başlatıldı. Alınan bilgilere göre, Düzce'ye başka bir şehirden gelen tüm vatandaşların korona virüs (COVİD-19) hastalığı açısından geldiği tarihten itibaren ev karantinası başlatılacak. Muhtarlara gönderilen 'Evde COVİD-19 kapsamında büyükşehir/başka şehirlerden gelenler için Karantina Bilgilendirme ve onam formu ile il dışından gelenlerin takibi yapılacak. Her vatandaşa da durum tebliğ edilecek. Gelen vatandaşlar ikametlerinde 14 gün boyunca çıkmamaları ve misafir kabul etmemeleri konusunda bilgilendirme muhtarlar tarafından yapılacak. Ayrıca muhtarlar köy genelinde tüm vatandaşlara gerekli olmadıkça evden çıkmamaları konusunda da anons yapacak.