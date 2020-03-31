E-devlet uygulamasına girip bunu mutlaka yapın!

E-Devlet uygulamasında mutlaka bunları yapın. Aman dikkat. İletişim çağı kolaylıklarla birlikte dolandırıcıların tuzakları da beraberinde getiriyor. Kendinizi ve mal varlığınızı güvene almak için bu tavsiyeleri mutlaka yerine getirin.
"UYGULAMA, TAPUDA İŞLEM GÜVENLİĞİNİ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ARTTIRDI"
Adlı, sunulan hizmetlerin en önemlilerinden birinin de taşınmazlar üzerinde başlatılan işlemlerden bilgilendirilmek için hazırlanmış "Tapu Telefon Bilgileri Beyan" seçeneği olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:
"Vatandaşlarımız taşınmazları üzerinde başlatılan işlemlerden haberdar olmak için e-Devlette 'Tapu Telefon Bilgileri Beyan' kısmından cep telefonu numarasını kaydetmeli. Bu uygulama ile kişinin adına kayıtlı taşınmazlar ile ilgili herhangi bir işlem başlatıldığında kişiye kısa mesaj (SMS) yolu ile bilgi veriliyor. Cep telefonlarına 'Adınızda kayıtlı taşınmaz üzerinde Tapu Müdürlüğünde ... sıra no ile işlem yapılmaktadır' şeklinde otomatik SMS gönderiliyor. İşlem kişinin bilgisi ve isteği dışında ise kişi hemen ilgili tapu müdürlüğü ile irtibata geçerek duruma müdahale edebiliyor. Bu uygulama tapuda işlem güvenliğini önemli ölçüde artırdı."
Adlı, vatandaşın her konuda olduğu gibi taşınmazların alım ve satımı konusunda da bilgilendirmesinin öncelikle onların yararına olduğunun altını çizdi.
Ev satın alacaklar dikkat! Tapuda eğer bu yazıyorsa...
Ev alacak çoğu kişi tapuda yazan 'kat irtifakı' ya da 'kat mülkiyeti' ifadelerinin ne anlama geldiğini bilmeden alıyor. Tapudaki bu iki farklı ifade, binanın iskanıyla ilgili. Buna göre, şayet inşaat 'resmen' tamamlanmamışsa yani iskanı alınmamışsa tapuda kat irtifakı, iskan alındıysa kat mülkiyeti ifadesi yazılır. İskan almamış bir konutu satın almak ise hayli risklidir.
Kat irtifakı, inşaatın başladığını ancak tamamlanmadığını, kat mülkiyeti ise inşaatın tamamlandığını ifade eder. İnşaat bitmiş, oturum başlamış ve tapu kat irtifakından kat mülkiyetine çevrilmemişse o binanın iskanı alınmamış demektir. Bu da ileride başınızı ağrıtabilir!
BELEDİYEYE SORUN
Kat irtifakı, arsa üzerinde başlanacak inşaata yönelik mülkiyet hakkını ifade eder ve henüz tamamlanmamış inşaatlarda hak sahiplerinin paylarını gösterir. İnşaat sırasında alınan kat irtifakının inşaat tamamlandığında kat mülkiyetine çevrilmesi gerekir.
Bunun için müteahhitin belediyeye iskân ruhsatı başvurusu yapması gerekir. Eğer 'kat irtifakı' tapulu bir ev alıyorsanız, öncelikle belediyeye giderek, iskan müraacatının yapılıp yapılmadığını ve inşaatın projeye uygun olup olmadığını sorun. Belediyeden alacağınız bilgiye göre hareket edin.
YIKIM BİLE ÇIKABİLİR
Eğer henüz iskan müracaatı yapılmamışsa, temkinli olmanızda fayda var. Çünkü birçok sorunla karşılaşabilirsiniz. Örneğin, müteahhit proje dışında hareket etmişse, belediye yıkım kararı çıkarabilir.
Yapı projeye aykırıysa banka, ekspertiz raporunu hazırlarken, bu bilgiyi görüp kredi kullandırmaz. İskanı olmayan bir evde yaşamaya başlarsanız, kullandığınız elektrik ve su da şantiyeden bağlanır. Bu da normal değerlere göre daha fazla fatura ödemenize neden olur.
MÜTEAHHİT SORUMLU!
Bazı müteahhitler, iskanı olmayan dairelerde yaşam başladıktan sonra iskan başvurusunda bulunurken, burada oluşacak bedeli ev sahiplerinden talep edebiliyor. Yani ev masrafınızın üstüne bir de iskan masrafıyla karşı karşıya kalabilirsiniz.
Ancak binanın iskanının alınmasından müteahhit sorumlu. Bu masraflara kat malikleri yanaşmayacağı için sonradan iskan almak zor. Eğer müteahhit proje dışında inşaat yapıp, belediyeden iskan alamıyorsa, ev sahipleri olarak Sulh Hukuk Mahkemeleri'nde bunu tespit ettirip, aykırılıkların giderilmesini talep edebilirsiniz.
KAT MÜLKİYETİNE NASIL ÇEVRİLİR?
Bina bitmiş ve iskanı sorunsuzca alınmışsa, kat mülkiyetine geçebilirsiniz. Kat mülkiyetine geçmek için kat sahibi, dilekçe ile birlikte Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ne başvuruda bulunur. Bazı prosedürler sonucu kat mülkiyeti tapusu alınabilir.
KAT MÜLKİYETİNİN AVANTAJLARI
Kat mülkiyeti tapusuna sahip olmak için ilk olarak iskan belgesine sahip olunması gerekir. Yani, tapuda bu ibareyi gördüyseniz, binanızın iskanı alınmış, sorun yok demektir.
Kat mülkiyeti, evin sahibi olduğunuzu gösteren en önemli belgedir.
Kat mülkiyeti alınmışsa, inşaat; projesine uygun, tüm mevzuatlara uygun demektir.
Kat mülkiyeti, apartman içerisinde sahip olduğunuz bağımsız bölümün sınırlarını net bir şekilde belirtir.
Kat mülkiyeti bulunan daireler satın alındığında, ev sahipleri herhangi bir sorunla karşılaşmaz.
E-Devlet Şifresi Nasıl Alınır?
E-Devlet giriş işlemlerini "E-Devlet Şifresi İle Giriş" yöntemini kullanarak, gerçekleştirmek istiyorsanız bir adet E-Devlet şifresi edinmeniz gerekiyor. Ülke genelinde vatandaşlar tarafından en çok tercih edilen E-Devlet kimlik doğrulama yöntemi e-devlet şifresi yöntemi oluyor. E-Devlet şifresi şu an için ne yazık ki internet ortamından temin edilemiyor. E-Devlet şifresi almak için en yakın PTT şubesine giderek, bireysel başvuruda bulunmanız gerekiyor. PTT şubelerinde E-Devlet şifresi almak için;
• T.C. kimlik numaranızın yazılı olduğu nüfus cüzdanı ya da T.C. kimlik kartı belgenizin yanınızda bulunması.
• E-Devlet şifresi ücreti 2 TL ödeme yapmanız.
Gerekmektedir. Bu şekilde anında E-Devlet şifrenizi alabilirsiniz. E-Devlet şifresi ile yapacağınız ilk E-Devlet giriş işleminde mevcut şifrenizi istediğiniz bir şekilde değiştirebilirsiniz. Böylelikle bundan sonra kendinizin belirlediğiniz şifreyi E-Devlet şifresi olarak kullanmaya başlayabilirsiniz. Eğer E-Devlet şifrenizi unutursanız yine PTT şubelerine başvuruda bulunmalısınız. Bu defa PTT şubelerine giderek "E-Devlet şifremi unuttum" şeklinde başvuruda bulunmalısınız.