Otomobilde beyaz seviyoruz

Trafiğe Şubat ayında 53 bin 135 aracın kaydı yapılırken, 4 bin 648 aracın trafikten kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam araç sayısı söz konusu ayda 48 bin 487 arttı. Trafiğe kaydı yapılan araçlar içinde otomobil yüzde 60.3 ile ilk sırada yer aldı. Söz konusu ayda trafiğe kaydı yapılan 32 bin 53 otomobilin yüzde 44.7'si benzinli, yüzde 43.1'i dizel olurken; yüzde 29'unun 1501-1600, yüzde 28.8'inin 1401-1500, yüzde 20.3'ünün 1300 ve altı motor silindir hacmine sahip olduğu görüldü.