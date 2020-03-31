Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 31.03.2020 Gazete
    ABONE OL

    Abone sayısı 10 katına çıktı

    Turkcell'in dijital televizyon platformu TV+ uygulamasını ilk kez açan abone sayısı 10 katına çıktı. Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, #EvdeHayatVar kampanyası kapsamında TV+'nın tüm kanallarını Nisan boyunca da kullanıcılara açtıklarını belirterek, "Milli Eğitim Bakanlığı'nın dijital eğitim platformu EBA TV'yi de TV+ bünyesine ekledik. Bu dönemde de her zamanki gibi Türkiye'nin yanında olacağız" dedi.

    Abone sayısı 10 katına çıktı
    Turkcell'in dijital televizyon platformu TV+ uygulamasını ilk kez açan abone sayısı 10 katına çıktı. Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, #EvdeHayatVar kampanyası kapsamında TV+'nın tüm kanallarını Nisan boyunca da kullanıcılara açtıklarını belirterek, "Milli Eğitim Bakanlığı'nın dijital eğitim platformu EBA TV'yi de TV+ bünyesine ekledik. Bu dönemde de her zamanki gibi Türkiye'nin yanında olacağız" dedi.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Ekonomi Abone sayısı 10 katına çıktı
    Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri