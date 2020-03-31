Turkcell'in dijital televizyon platformu TV+ uygulamasını ilk kez açan abone sayısı 10 katına çıktı. Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, #EvdeHayatVar kampanyası kapsamında TV+'nın tüm kanallarını Nisan boyunca da kullanıcılara açtıklarını belirterek, "Milli Eğitim Bakanlığı'nın dijital eğitim platformu EBA TV'yi de TV+ bünyesine ekledik. Bu dönemde de her zamanki gibi Türkiye'nin yanında olacağız" dedi.
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