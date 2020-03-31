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    • Ekonomi
    • 31.03.2020 10:14
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    • 31.03.2020 10:14
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    güne yükselişle başladı! 31 Mart 2020 endeksi

    lar koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dalgalanma yaşarken endeksi, 1.219,20 puan ve yüzde 1,38 değer kazanarak 89.278,67 puana çıktı. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en fazla kazandıran yüzde 3,17 ile bilişim oldu.

    Borsa İstanbul güne yükselişle başladı!

    Açılışta endeksi, 1.219,20 puan ve yüzde 1,38 değer kazanarak 89.278,67 puana çıktı.

    Bankacılık endeksi yüzde 1,67 ve holding endeksi yüzde 1,27 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en fazla kazandıran yüzde 3,17 ile bilişim oldu.

    Dün sakin bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışın yüzde 0,07 altında 88.059,46 puandan tamamladı.

    larda devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışı ile dalgalı bir seyir izlenirken, dün ABD ve Avrupa borsalarındaki alıcılı seyir bugünün açılışında 'da da etkisini gösterdi.

    Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 88.500 üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda alımların güçlenebileceğini ve 92.000 seviyesinin gündeme geleceğini söyledi.


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