Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan raporlarda ismi geçen "entübe hasta" ne demek? Entübe nedir? Yeni tip koronavirüsle mücadele tüm hızıyla sürerken, Sağlık Bakanlığı her gün sonuçları duyuruyor. Yapılan test, yeni vaka ve ölü sayıları belirtilirken, raporda entübe hastalar da dikkat çekiyor. Peki entübe nedir? Entübe hasta ne demek?

ENTÜBE NEDİR?

Entübasyon, solunumun veya solunum yolunun güvenliğinin bozulması ya da bozulma riskinin oluşması durumunda hava yolunun korunması, devamlı havalandırma sağlanması, gerekirse ilaç verilmesi amacıyla, suni solunuma geçmek için laringoskopi veya özel aparatlar yardımıyla solunum yoluna ağız ya da burun yoluyla özel bir tüp yerleştirilmesi işlemidir.