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    • Ekonomi
    • 31.03.2020 09:31
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    • 31.03.2020 09:31
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    ün varil fiyatı 24,57 dolar | 31 Mart 2020 brent fiyatı son durum

    ün varil fiyatı, saat 09.08 itibarıyla kapanışa göre yüzde 4,73 artışla 24,57 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda türü () ham ün varili 19,57 dolardan alıcı buldu. Uzmanlar, piyasaların bu konuda dahil 3 ülkeden somut adım beklentisini koruduğunu belirtiyor. Öte yandan, 18 yılın en düşük seviyelerine gerileyen petrol fiyatlarına, Kovid-19’un olumsuz etkileri ve fazla arz, aşağı yönlü baskı uygulamaya devam ediyor.

    Brent petrolün varil fiyatı yükseldi!

    ün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda 24,57 dolardan işlem görüyor.

    Dün 24,26 doları gören Brent ün varil fiyatı, günü 23,46 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.08 itibarıyla kapanışa göre yüzde 4,73 artışla 24,57 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda türü () varili 19,57 dolardan alıcı buldu.

    Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) tarafından, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde ekonomik daralmaya yol açması ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütüyle () müttefiklerinden oluşan OPEC+ grubunun üretim kesintisi kararı alamaması dolayısıyla bu ay petrol fiyatlarında sert dalgalanmalar görüldüğü bildirildi.

    Küresel petrol fiyatlarının yükselişinde, '' Devlet Başkanı ile ABD Başkanı 'ın, enerji alanında ABD ile Rusya arasında diyalog kurmak üzere anlaşmaya vardıkları'' haberleri de etkili oldu. Uzmanlar, piyasaların bu konuda dahil 3 ülkeden somut adım beklentisini koruduğunu belirtiyor.

    Öte yandan, 18 yılın en düşük seviyelerine gerileyen petrol fiyatlarına, Kovid-19'un olumsuz etkileri ve fazla arz, aşağı yönlü baskı uygulamaya devam ediyor.

    Brent petrolde teknik olarak 27,06 ile 27,36 dolar aralığının direnç, 26,76 ile 26,46 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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