Banka kredi faiz ve kredi kartı faizlerinde yeni adımlar atılmaya devam ediyor. Kredi ödemeleri, kredi kartı faiz oranları ile ilgili yeni kararlar alındı. Hane geliri 5 bin TL'nin altında bireysel müşterilere kamu bankaları tarafından 10 bin liraya kadar, 6 ayı ödemesiz dönemli, 36 aya kadar vadeli, aylık eşit taksitli kredi fırsatı sunuldu. İşte bankalar tarafından yapılan güncel açıklamalar...

YENİ BİR KREDİ UYGULAMASI BAŞLATILDI

3 kamu bankasından yapılan ortak açıklamaya göre, küresel ölçekte yaşanan ve Türkiye'yi de etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik hayata, üretim ve istihdama ilişkin olası hasarlarını en aza indirme hedefiyle uygulamaya alınan "Ekonomik İstikrar Kalkanı" tedbirleri doğrultusunda Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank, hanehalkı geliri aylık 5 bin lira ve altında olan bireysel segmentte yer alan müşterilerini finansal açıdan desteklemek için yeni bir kredi uygulaması başlattı.