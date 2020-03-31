Kısa çalışma ödeneği gündemde yer alan konuların arasında yerini aldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında devreye alınan kısa çalışma ödeneğine firmaların başvuruları geçen hafta başından bu yana alınıyor. Ayrıca çalışanların bu imkandan yararlanma şartları kolaylaştırıldı. Bu kapsamda milyonlarca çalışan kısa çalışma ödeneği hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Peki, kısa çalışma ödeneği ne zaman yatırılacak? Kısa çalışma ödeneği miktarı ne kadar? İşte detaylar...

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Corona virüsten olumsuz etkilendiği gerekçesiyle kısa çalışma talep eden işverenler, buna ilişkin kanıtlarla birlikte 'Kısa Çalışma Talep Formu' ile 'Kısa Çalışma Uygulanacak İşçi Listesini' bağlı olduğu İŞKUR biriminin elektronik posta adresine (www.iskur.gov.tr), elektronik posta göndermek suretiyle başvurabilecek.